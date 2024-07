“Sobre la tiranía”, una recomendación literaria de Mauricio Cárdenas, exministro

El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

Lecturas

Sobre la tiranía (2017), recomendación de Mauricio Cárdenas

Sinopsis: La historia no se repite, pero sí alecciona. Tanto el nazismo como el comunismo fueron reacciones a la globalización: a las desigualdades reales o imaginadas que creaba, y a la aparente impotencia de las democracias para afrontarlas. Eran movimientos en los que un líder o un partido decían dar voz al pueblo, prometían protegerlo de las amenazas globales existentes y rechazaban la razón en favor del mito. La historia europea nos muestra que las sociedades pueden quebrarse, las democracias pueden caer, la ética puede venirse abajo y la gente corriente puede encontrarse en situaciones inimaginables. Hoy en día nos resultaría muy útil comprender por qué. La historia puede familiarizar y puede servir de advertencia. No somos más sabios que los europeos que vieron cómo la democracia se rendía ante el autoritarismo durante el siglo xx. Pero cuando el orden político parece amenazado, nuestra ventaja es que podemos aprender de su experiencia para impedir el avance de la tiranía. Ahora es un buen momento para hacerlo.

Lector: “Por la vida académica me he vuelto un lector constante del historiador Timothy Snyder, quien tiene este libro muy corto y que está en Español, el cual nos permite entender el ascenso de populistas que se vuelven tiranos y que tratan de atentar contra la democracia. Por supuesto, el ejemplo icónico es Putin, pero hay tantos rasgos de ese libro y su teoría que uno los puede asemejar a Gustavo Petro, que realmente me asombra. Definitivamente, hay que leerse el libro Sobre la tiranía”, Mauricio Cárdenas, exministro de Minas y Hacienda.

Autor(a): Timothy Snyder

Género: política

Batalla de Subachoque: 160 años de olvido (2023), recomendación de Camila Eslava

Sinopsis: Hace ciento cincuenta y dos años, en un lluvioso día de Abril, la Sabana de Bogotá amanecía cubierta de una espesa neblina y una lluvia persistente. A las ocho de la mañana del 25 de Abril de 1861, las tropas de la Confederación Granadina, al mando del General Joaquín París, comenzaban a lanzar disparos de cañón en Subachoque, Cundinamarca, contra las fuerzas insurgentes leales a Tomás Cipriano de Mosquera, en un intento por frenar su avance hacia la capital.

Lectora: “Los arqueólogos Harry Marriner y Jorge Ruge llevaron a cabo su investigación con herramientas de prospección y técnicas de excavación. Desde balas de cañón hasta botones de uniformes, cada pieza encontrada contó una historia sobre la batalla que había tenido lugar más de un siglo antes. El cruce de datos permitió una reconstrucción detallada de los eventos, desde la disposición de las tropas hasta las estrategias de combate utilizadas. Los mapas dibujados y los diagramas detallados trajeron a la vida la batalla de una manera en la que no se había relatado. Esto incluyó la identificación de trincheras, fortificaciones y artefactos militares que arrojaron luz sobre la disposición de las fuerzas y el desarrollo de la batalla”, Diana Camila Eslava, literata y periodista de El Magazín Cultural. Lea la reseña aquí.

Autor(a): Orlando Rodríguez

Género: historia

En cartelera

Aftersun (2022), una recomendación de Estefanía Piñeres

Sinopsis: Sophie (Francesca Corio / Celia Rowlson-Hall como la Sophie adulta) reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo con su padre (Paul Mescal) 20 años atrás. Los recuerdos reales e imaginarios llenan los espacios entre las imágenes mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció.

Reseña: “Esta película de Charlotte Wells es una de las más bellas que he visto en mi vida. Es un testimonio de la mirada ingenua, pero también muy sensible de los niños sobre sus padres y, de alguna manera, evidencia la romantización y la ´desromantización´ de la forma de ver a tus progenitores, haciendo uso de recursos que apelan a la memoria. Este filme es una lectura de estas figuras desde el desconocimiento, de quien ve al padre solo como padre, pero que luego entiende sus dolencias y su humanidad”, Estefanía Piñeres, actriz y guionista.

Director(a): Charlotte Wells

Género: Drama

¿Dónde ver?: MUBI y Netflix

“Tuesday: Abrazando la vida” (2023)

Sinopsis: Una madre (Julia Louis-Dreyfus) y su hija adolescente (Lola Petticrew) deben enfrentarse a la inminencia de la Muerte, poéticamente transformada en un personaje inusual: un ave multicolor que puede hablar, crecer o achicarse, según las emociones. Del prestigioso estudio A24 y la cineasta debutante Daina O. Pusić, Tuesday: Abrazando la vida es un cuento de hadas desgarrador sobre los ecos de la pérdida y las facultades de sobreponerse ante lo inesperado.

Reseña: “La muerte se ha representado en el cine, el teatro, la literatura y la televisión en incontables ocasiones. El arte ha sido una forma, a veces necesaria, de poner temas complicados sobre la mesa. Como la muerte, que suele ser ignorada hasta que se avecina, aunque el momento en que llega es tan natural como la vida misma. La cinta “Tuesday: abrazando la vida” habla de muerte y dignidad mezclando la realidad con la fantasía”. Lea el texto completo aquí.

Director(a): Daina Oniunas-Pusic

Género: Drama

¿Dónde ver?: Cine Colombia

La suprema (2023)

Sinopsis: En un pueblo borrado de los mapas donde ni siquiera hay electricidad, una adolescente sueña con ser boxeadora. Cuando se entera de que su tío peleará por el título mundial y el evento será transmitido en vivo por televisión, ella y la comunidad harán hasta lo imposible para ver la pelea, mientras luchan contra el olvido.

Reseña: “Con un guion ya establecido, el cineasta emprendió la odisea de encontrar a los intérpretes que encarnarían a sus personajes. ´Si en algo no me podía equivocar, era en el casting. La experiencia que me habían traído los cortometrajes y los otros proyectos es no embarrarla en esa etapa (…) Desde el comienzo sabía que no quería cerrarme con trabajar solo con actores profesionales o solo con actores naturales. Quería encontrar a los personajes´, explica el cineasta, que busco actores en Cartagena, Cali y Bogotá, así como en el propio municipio de María La Baja”. Lea el texto completo aquí.

Director(a): Felipe Holguín

Género: ficción/drama

¿Dónde ver?: Cinemateca de Bogotá

En escena

Festival Gabo

Del 5 al 7 de julio, Bogotá recibirá la celebración de la edición número 12 del Festival Gabo, un evento que promete reunir a más de 170 invitados destacados y ofrecer una programación diversa, en varios puntos emblemáticos de la ciudad. Este festival, inspirado en la obra y el legado de Gabriel García Márquez, abarcará espacios como el Gimnasio Moderno, 10 bibliotecas pertenecientes a la Red de Bibliotecas Públicas, la Cinemateca Distrital y el Museo Nacional, donde se desarrollarán charlas, conciertos, exposiciones y talleres.

Uno de los puntos centrales de esta edición será la exhibición de imágenes inéditas de la adaptación de “Cien Años de Soledad” realizada por Netflix, un proyecto esperado que verá la luz en noviembre. Esta muestra promete ser un punto de atracción para los aficionados de la obra maestra de García Márquez, destacando la influencia duradera del Realismo Mágico en la cultura contemporánea.

Para asistir al evento, puede consultar entradas en preventa ingresando a la página web del festival o aquí.

Concierto: Amirtha Kidambi y los Elder Ones llegan a Bogotá

La artista Amirtha Kidambi, nacida en Estados Unidos y de ascendencia india, llega a la Franja Idas y Vueltas del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella en una única presentación el próximo 12 de julio. Estará presentando su más reciente disco ‘New Monuments’, con su proyecto Elder Ones.

Kidambi es reconocida como una de las voces más innovadoras de la música contemporánea, así como por su compromiso con causas que cuestionan los sistemas de la supremacía blanca, el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Desde sus composiciones, busca nuevas formas de expresión que desafíen las estructuras tradicionales.

Elder Ones es una propuesta musical que mezcla improvisación libre y composiciones estructuradas. Conformado por destacados músicos como el bajista Lester St.Louis, el saxofonista Matt Nelson, el saxofonista Alfredo Colon y el baterista Jason Nazary.

Obra: Labio de Liebre

Escrita y dirigida por Fabio Rubiano, coproducida por el Teatro Petra y Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, y premiada a nivel nacional e internacional, Labio de Liebre (venganza o perdón) es una de las obras representativas del teatro contemporáneo colombiano, habla sobre una de las pasiones infalibles en la narración dramática: la venganza. Pero también sobre una de las acciones más difíciles: el perdón.

Esta es la historia de Salvo Castello, un hombre de guerra que tiene casa por cárcel en un país lejano y frío, y hasta el que llegan los fantasmas de las personas que asesinó para pedirle, más allá de cualquier palabra de perdón, que recuerde sus nombres. Las funciones se iniciarán el próximo 10 de julio.