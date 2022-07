Sobre Magola y la reedición de “La verdadera historia de Eva”

Según Adriana Mosquera, la caricatura de Magola nació como un acto de protesta en contra de la imagen 'perfecta' de la mujer que representaban los hombres.

¿Cuál es la historia de Magola? ¿Cómo nació?

Magola nació en una Feria del Libro de Bogotá, en 1995, para dar respuesta a los chistes machistas de la época. Además, no había mujeres caricaturistas en ese encuentro y todos los hombres dibujaban mujeres perfectas. Hice a Magola en forma de protesta, con la nariz grande, recta y las piernas peludas.

Los de Magola parecieran ser pensamientos, reflexiones, quejas o frustraciones de la vida actual, de lo que va saliendo en noticias, que afloran en la cocina, la sala, antes de dormir… ¿Cómo elige los temas para sus caricaturas?

Los temas son sacados de la actualidad, pero con un punto de vista intimista, el ámbito privado siempre ha sido de las mujeres y muy menos preciado. Le doy protagonismo.

Usted no vive en Colombia, pero Magola sí, ¿cómo es esto?

Vivo hace 25 años fuera del país, eso me da una perspectiva diferente, por eso también opino de la actualidad mundial. Es simplemente mantenerse informada. Colombia me sigue importando y, de hecho, la represento en eventos internacionales, por eso estoy atenta a todo lo que pasa.

El libro es una posible (y divertida) razón por la que las mujeres perdieron su poder. Hablemos de su contenido: el porqué de la historia, el proceso creativo, etc.

Siempre me he cuestionado las religiones. Leí hace poco que hacerle creer a un niño que un ser que no se ve está vigilando y cuestionando todos sus actos, esto es maltrato infantil. De esa idea parto: no debemos comer entero ni creer todo lo que dicen, este libro cuestiona muchas de esas “verdades” con humor y sarcasmo. Digo religiones porque veo que en todas salimos muy menospreciadas.

¿Cómo le va opinando sobre feminismo? Y se lo pregunto porque es un tema que, por sus distintas concepciones e interpretaciones, genera consensos, contribuye a conquistas por los derechos de la mujer, pero también muchos disensos…

Me va bien, es un tema que me encanta y sobre el que muchos están muy confundidos. ¿Qué puede haber de malo en la defensa de los derechos de las mujeres? Se debe seguir hablando del tema, porque siempre hay alguien que se ofende, y eso da hasta risa.

Cuenta que muchos le pidieron la reedición de este libro, pero por qué cree que gustó tanto, ¿cuáles han sido los comentarios?

De la primera edición de este libro se hizo un estudio en la Universidad de Calgari, en Canadá, y otro en la Complutense de Madrid. Les pareció interesante el cuestionamiento de la Biblia y del género de Dios. Decidí reeditarlo porque está agotado, y a raíz de esas investigaciones ha habido un renacer de La verdadera historia de Eva.

La reedición la hizo con Amazon, ¿por qué? Y ya que hablamos de la plataforma, ¿cómo lo puede adquirir la gente?

Además de dar interesantes regalías, Amazon facilita la distribución. Ellos imprimen el libro en cada país: el precio es bueno y la entrega rápida, garantizada. Con otras editoriales tengo problemas con los envíos. Se puede pedir poniendo en el buscador de Amazon el nombre del libro o en el enlace: https://acortar.link/AH1blv. También está en la biografía de mi perfil de Instagram @naniopina.