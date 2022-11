Sonia Parada, la colombiana premiada en el Festival de Cine de Mar del Plata

“Mi segundo nombre puede ser "actriz". Actuar me saca lágrimas de frustración y luego me embriaga de pasión, me vuela la cabeza, estudio... Al fin, la primera película que hice se estrenó en el mundo y me premiaron por todo lo alto como mejor Intérprete”, afirmó Sonia Parada a través de su cuenta de Twitter.

Foto: Cortesía: Prensa Mar del Plata Film Festival