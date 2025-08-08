No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Subastarán utilería de películas como “Star Wars”, “Deadpool”, y “Harry Potter”

La casa de subastas Propstore reunirá más de mil piezas icónicas del cine en un evento valorado en 10 millones de dólares.

EFE
08 de agosto de 2025 - 01:04 p. m.
El sable láser de Darth Vader y la varita de Harry Potter encabezan una subasta millonaria que reúne utilería original de grandes producciones de Hollywood.
El sable láser de Darth Vader y la varita de Harry Potter encabezan una subasta millonaria que reúne utilería original de grandes producciones de Hollywood.
Foto: Foto: Jakub Hałun; Graffiti: Pieksa
El sable láser de Darth Vader, la varita de Harry Potter o el cinturón y el látigo de Indiana Jones, junto a otros mil objetos de utilería del mundo del cine, se subastarán entre el 4 y el 6 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos, con un valor total estimado de 10 millones de dólares (8.630.000 euros).

Algunos de estos objetos, como el “neuralizador” de la saga Men in Black (1997) o el casco de Sauron, el temible señor oscuro de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001), se exhibieron este miércoles en Londres en una muestra organizada por la casa de subastas Propstore, responsable del evento.

La pieza estrella es el sable láser del tirano Darth Vader, utilizado en Star Wars: El Imperio contraataca (1980) y Star Wars: El retorno del Jedi (1983), con el que el “sith” combatió en la recordada batalla contra Luke Skywalker. Su precio estimado oscila entre uno y tres millones de dólares (entre 860.000 y 2.590.000 euros).

Otro de los objetos destacados es la varita que el actor británico Daniel Radcliffe utilizó en Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), valorada entre 30.000 y 60.000 dólares (25.870 y 51.730 euros); además, se incluye una de las máscaras usadas por el canadiense Ryan Reynolds en Deadpool (2016), con un precio de entre 12.000 y 24.000 dólares (10.350 y 20.690 euros).

También se expusieron una claqueta de la película de Steven Spielberg Tiburón (1975) y un vestido que la actriz neoyorquina Jane Fonda utilizó en Barbarella (1968).

La subasta abarcará una infinidad de películas: objetos de Piratas del Caribe, Los Vengadores, Saw, James Bond, Rambo, Star Trek, Alien o Spiderman podrán ser adquiridos por cinéfilos en el Petersen Automotive Museum, con pujas presenciales, en línea y telefónicas.

Por EFE

