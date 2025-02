Suiza impide la entrada al país al artista chino Ai Weiwei

Ai Weiwei había presentado su exposición "Ai Weiwei: D’ailleurs c’est toujours les autres" entre 2017 y 2018 en Lausana, Suiza. Foto: EFE - J.Casares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ai, de 67 años, llegó al aeropuerto de Zúrich el lunes, en un vuelo procedente de Londres, pero las autoridades alegaron que no podía entrar por carecer de visa, lo que obligó al creador a pasar la noche en el aeropuerto antes de ser enviado de vuelta a Reino Unido al día siguiente.

“Me han dicho que esto es Suiza, no Portugal (país en el que reside habitualmente). Estoy durmiendo en un banco con una manta, esperando a ser deportado en la mañana”, indicó Ai en su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos sobre su noche en el aeropuerto.

Portavoces de la policía de Zúrich confirmaron a la prensa local que Ai no poseía los documentos necesarios para entrar en Suiza, país del espacio Schengen (en el que no se encuentra Reino Unido). De acuerdo con el medio Swissinfo.ch, el artista no contaba con una visa para su ingreso al país.

Ai, muy crítico con el Gobierno chino, pasó tres meses en su país detenido en 2011 por presunto fraude fiscal, aunque grupos de derechos humanos señalaron que esa persecución tuvo motivaciones políticas.

Desde 2019 vive exiliado en Portugal y ha viajado en varias ocasiones anteriores a Suiza, donde ha participado en actos culturales y exposiciones sobre su obra.