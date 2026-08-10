Terremoto en Colombia: se cayó una de las torres de la catedral de Manizales

Personas esperan frente a la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El temblor de 7,4 grados que sacudió a Colombia esta mañana dejó graves afectaciones en diferentes zonas del país. Varios edificios colapsaron en Cali, Pereira y Manizales, entre otras ciudades. Una de las estructuras que más se vieron afectadas por el movimiento telúrico fue la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales.

La iglesia, que fue declarada Bien de Interés Cultural el 29 de noviembre de 1984, sufrió daños y en videos se pueden ver grietas en su estructura, además del desplome de la torre lateral derecha hacia la nave central.

Le sugerimos: Cien años de la poeta Blanca Varela: lea un capítulo de su biografía, “La vértebra perdida”

Actualmente, el acceso al templo está restringido mientras que las autoridades realizan un barrido técnico, ya que el interior de la catedral también se vio afectado. A pesar de esto, por el momento no se han reportado heridos en la catedral.

Adicionalmente, la cruz de la catedral se desprendió durante el temblor y hay reportes de material que cayó en los alrededores de la iglesia. Sin embargo, hasta el momento, no se conocen más detalles sobre las afectaciones, pues las autoridades deberán realizar una evaluación técnica para establecer la magnitud de los daños y garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector.

Podría interesarle: La isla de Ulises espera el boom turístico que prometió la película de Nolan

Un templo de casi 90 años

La Catedral de Manizales fue fundada en 1939, en la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Manizales. La construcción del templo comenzó en 1928 en el estilo neogótico y es la iglesia más alta del país con 112 metros de altura.

El diseño de la iglesia estuvo a cargo del arquitecto francés Julien Polti y la firma italiana Papio Bonarda & Co se encargó de la construcción. La catedral tiene un área de 2300 metros cuadrados y puede albergar a aproximadamente 5000 personas.

En el lugar donde actualmente se encuentra la iglesia ya habían edificado otra catedral que había sido construida en el año 1888 y que fue destruida por un incendio en 1926. Tras el desastre, se convocó una junta de reconstrucción y, poco después, se lanzó un concurso para elegir al arquitecto que se encargaría del proyecto.

Le sugerimos: Hernando Alzate: “Ser autodidacta es el camino más largo y tortuoso de prueba y error”

Sin embargo, la primera búsqueda no dio frutos, puesto que las propuestas no se ajustaban a los requerimientos. En 1927 se realizó un segundo concurso en el que se buscó a dos manizaleños que vivían en París para comenzar una búsqueda internacional. Tras deliberaciones de un jurado francés, el diseño de Polti fue el ganador y la construcción comenzó el 5 de febrero de 1928, aunque estuvo detenida durante varios años y se reanudó en 1935.

Esta no es la primera vez que el templo se enfrenta a un sismo. En sus casi 90 años de historia, la catedral ha sobrevivido a los sismos de 1962, en el que una de sus torres colapsó y fue reconstruida en la década de 1980, de 1979 y de 1999.

En 1951, la catedral fue declarada basílica por el papa Pío XII y durante el gobierno de Belisario Betancur, en 1934, fue declarada Bien de Interés Cultural de la nación.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖