“Todos podemos ahorrar si compramos en el lugar adecuado”: CEO de Price It

Hidalgo es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, pero su vocación por la economía y las finanzas personales lo llevaron a hacer de Price It su proyecto de vida. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿De dónde vino la idea de crear Price It?

Creo que a todos nos ha pasado que compramos algo en un supermercado y luego nos damos cuenta de que en otro lugar estaba más barato. A mí me pasó que, cuando estaba estudiando derecho, me gustaba mucho la Coca-Cola Zero. Siempre que me provocaba iba a una tienda de barrio al lado de mi casa donde la compraba a COP 3.500. Un día esa tienda estaba cerrada, así que fui a otra un poco más arriba, y allá me la vendieron a COP 6.000. Ahí entendí la diferencia de precios entre distintos comercios, y empecé a pensar en cómo eso podría analizarse a mayor escala. Comencé comparando unos 500 productos en una tabla de Excel, y hoy en día ya tenemos dos programadores con los que analizamos la diferencias de precios de más de 80.000 productos diariamente.

Estudió derecho, pero decidió no ejercerlo para dedicarse a esto. ¿Por qué?

En parte tiene que ver con que en Colombia uno empieza la carrera profesional a una edad muy temprana. Al principio me gustó mucho, pero después fue que comencé a descubrir nuevas vocaciones, no tanto por las redes sociales, sino por la economía. Me interesaba entender por qué existían esas diferencias en los productos de supermercado: ¿por qué en un supermercado un detergente puede valer el doble que en otro? Eso fue lo que terminó llamándome más la atención, y por eso decidí apostar por Price It.

¿Qué le ha enseñado este proyecto sobre el manejo del dinero?

He aprendido que esto nos afecta a todos. Podría decir que tengo cierto privilegio por mi formación académica o por mi posición social, pero este tema es completamente transversal: desde el estrato más bajo hasta el más alto. Además, este proyecto me ha permitido entender que los precios son muy cambiantes. Durante la pandemia, por ejemplo, subieron mucho porque era difícil importar algunos productos, luego se estabilizaron un poco, pero ahora, con los aranceles en Estados Unidos, han vuelto a subir. Es un tema que siempre está en movimiento y que impacta directamente a las personas, por eso hay que estar muy atentos. También entendí que todos podemos ahorrar si compramos en el lugar adecuado. Hemos comprobado, comparando miles de productos, que se puede ahorrar en promedio un 20 %, y en algunos casos hasta un 60 %. Todo eso es lo que he ido entendiendo durante este tiempo.

¿Qué obstáculos encontró en el camino de creación de Price It?

A mí este tema me ha gustado mucho, y por eso he tratado de generar conciencia alrededor de él. Al principio mi enfoque era entender por qué se daban esas variaciones, pero cuando empecé no tenía los recursos para contratar a alguien que me ayudara, y para llegar allá las redes sociales fueron fundamentales. Comencé a hacer y editar videos sobre estos temas, mostrando los cambios de precios y explicando lo que había detrás, y empezaron a tener muy buena acogida. En seis meses ya teníamos cerca de 100.000 seguidores, al año 250.000 y hoy en día ya vamos por los 700.000. Entonces, creo que eso demuestra lo mucho que la gente se interesa por este tema.

¿Cuál ha sido la respuesta de la gente?

A las personas les encanta y, en su mayoría, se sienten muy agradecidas. Siempre van a existir quienes no estén de acuerdo y digan: “Eso no es así, usted está mintiendo”, pero es parte de convivir en redes sociales. Sin embargo, cada vez llegan más personas, y me ha pasado que en supermercados, aeropuertos o diferentes lugares se me acercan para decirme: “Lo he visto en redes sociales” o “muchas gracias por lo que hace”. Eso sucede con frecuencia. Creo que el éxito se debe a que, más allá del entretenimiento, el contenido realmente aporta algo útil y las personas pueden guardar esos videos y volverlos a ver cuando lo necesiten.

¿Qué valor le da al dinero en su vida?

Chévere esa pregunta. Para mí el dinero no es lo más importante, pero sí representa tiempo. Cuando uno empieza a acumular cierta cantidad de dinero o riqueza puede controlar mejor su tiempo: no depender tanto de un horario y tener la posibilidad de decir: “Hoy no me siento bien, no voy a trabajar”. Es por eso que considero que es tan importante poner a trabajar el dinero para uno y no al revés, y eso se puede hacer mediante inversiones en acciones, criptomonedas o muchos otros instrumentos que lo ayuden a uno a hacerlo crecer con el tiempo. Además, no creo mucho en el sistema de pensiones en Colombia. Tengo 26 años, y no sé cómo será el sistema cuando llegue a los 60, entonces también veo el dinero como una forma de protección, de resguardo. Eso sería lo fundamental, para mí el dinero representa seguridad, pero también libertad de tiempo y acción.

¿Cuál es su proyección con este proyecto?

Veo a Price It como algo muy grande. De hecho, el próximo mes lanzaremos oficialmente nuestra aplicación. Esta herramienta busca solucionar el problema que mencioné desde el principio: saber dónde comprar un producto al mejor precio. Por ejemplo, si buscas una Coca-Cola de cierto tamaño, ingresas el producto en la app y te muestra en qué comercio está más económica. Además, puedes crear tu lista de mercado —jamón, queso, arepas, huevos, Coca-Cola— y la app te indicará dónde es más barato comprar cada cosa. Incluso, si prefieres ir a más de un comercio, te sugiere cómo distribuir tus compras para lograr el mayor ahorro: por ejemplo, cinco productos en un lugar, seis en otro o tres en cada uno, según convenga. A futuro, quiero que Price It sea una aplicación muy completa, que te ayude a resolver ese dilema cotidiano de “¿a dónde voy?”. Y ahora, en cuanto a la creación de contenido, mi objetivo es seguir siendo uno de los principales divulgadores de temas económicos en Colombia y continuar ayudando a las personas. Cuando alguien me escribe diciendo: “Gracias, me ayudó a ahorrar esta cantidad de dinero, iba a pagar tanto y terminé pagando menos”, siento que ese es uno de los mayores reconocimientos que puede tener un creador de contenido.