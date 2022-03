Tres latinoamericanos, preseleccionados para el premio Booker International

De “Páradais”, de la autora Fernanda Melchor, el jurado destaca que “explora la fragilidad explosiva de la sociedad mexicana” en un “escalofriante torrente de prosa”.

Melchor ha sido elegida por “Páradais”, mientras que Piñeiro figura por “Elena sabe” (“Elena knows”, en la versión inglesa) y Scott por “Marrom e Amarelo” (“Phenotypes”, en inglés) en esta clasificación inicial, que se reducirá a seis finalistas el próximo 7 de abril.

Los ganadores del galardón, dotado con 50.000 libras (60.000 euros, más de 65.000 dólares) que se reparten el autor y el traductor, se anunciarán en una ceremonia el 26 de mayo.

La lista de preseleccionados de este año incluye a ganadores anteriores, como la polaca Olga Tokarczuk, que optaría esta vez con “The Books of Jacob”, y el israelí David Grossman, con “More than I love my life”, junto con autores traducidos al inglés por primera vez.

“Elena sabe” es “una historia única que entrelaza la ficción policial con relatos íntimos sobre moralidad y la búsqueda de la libertad individual”, afirman.

De la historia de Scott sobre dos hermanos mestizos muy diferentes dicen que es “un relato inteligente y elegante sobre la intolerancia que acecha tanto en los corazones como en las instituciones”.

Completan la clasificación “Heaven”, de la japonesa Mieko Kawakami; “Love in the big city”, del surecoreano Sang Young Park; “Happy Stories, Mostly”, del indonesio Norman Erikson Pasaribu; “The book of mother”, por la francesa Violaine Huisman; “A new name: septology VI-VII”, del noruego Jon Fosse; “After the sun”, del danés Jonas Eika; “Tomb of sand”, de la india Geetanjali Shree y “Cursed bunny”, de la surcoreana Bora Chung.