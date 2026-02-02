Trump anunció el cierre del Kennedy Center durante dos años, en medio de cancelaciones

Donald Trump ordenó el cambio de nombre de la institución en diciembre de 2025. Foto: EFE - SHAWN THEW

Recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center, el complejo artístico cerrará a partir del 4 de julio, cuando se celebra el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

“Tras un año de revisión del Trump Kennedy Center, realizada con contratistas, expertos musicales, instituciones artísticas y otros asesores y consultores, para decidir entre la construcción con cierre y reapertura o una construcción parcial mientras se continúan las operaciones de entretenimiento durante un período mucho más largo, trabajando en las instalaciones y sus alrededores, he determinado que el Trump Kennedy Center, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede ser, sin lugar a dudas, el mejor centro de artes escénicas de su tipo en todo el mundo. En otras palabras, si no cerramos, la calidad de la construcción no será tan buena como la de antes, y el tiempo de finalización, debido a las interrupciones causadas por el público de los numerosos eventos que utilizan las instalaciones, será mucho mayor. ¡El cierre temporal producirá un resultado mucho más rápido y de mayor calidad!”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

La decisión estará sujeta a la aprobación del consejo del Centro, que él mismo nominó al asumir como presidente en enero de 2025.

“Con base en estos hallazgos, y sujeto a la aprobación total de la Junta Directiva, he determinado que la manera más rápida de llevar al Trump Kennedy Center al máximo nivel de éxito, belleza y grandeza es cesar las operaciones de entretenimiento por un período de aproximadamente dos años, con una gran reapertura programada que rivalizará y superará cualquier otra realizada anteriormente con respecto a este tipo de instalaciones. Por lo tanto, el Trump Kennedy Center cerrará el 4 de julio de 2026, en conmemoración del 250.º aniversario de nuestro país, tras lo cual comenzaremos simultáneamente la construcción del nuevo y espectacular complejo de entretenimiento. ¡La financiación está completa y en pleno funcionamiento!“, continuó.

Desde su regreso al cargo, el mandatario republicano emprendió una campaña para tomar el control del centro tras calificar parte de su programación como demasiado progresista. “Nos aseguraremos de que sea bueno y que no sea progresista. Ya no hay progresista en este país”, dijo en febrero de 2025.

Adicionalmente, el Kennedy Center ha visto las cancelaciones de múltiples artistas y presentaciones que estaban programados para este año, al igual que la menor venta de boletería en años. En diciembre de 2025, Trump presidió los Kennedy Center Honors y entregó reconocimientos a personajes como Sylvester Stallone, KISS y Gloria Gaynor y el Kennedy Center acogió el estreno del documental sobre Melania Trump. De acuerdo con CNN, el recinto ha sido usado para impulsar las visiones y agenda del primer mandatario.

Trump señaló que los diversos eventos en el centro cultural, desde conciertos, óperas, musicales a espectáculos de ballet y artes interactivas, obstaculizarían las labores de construcción y renovación.

“Esta importante decisión, basada en el aporte de muchos expertos altamente respetados, tomará un Centro cansado, roto y ruinoso, que ha estado en malas condiciones, tanto financieras como estructurales durante muchos años, y lo convertirá en un bastión de clase mundial de las artes, la música y el entretenimiento, mucho mejor de lo que ha sido antes.”, añadió.

El alcance de la obra no está claro, pero desde hace tiempo Trump sostiene que la estructura del prestigioso centro cultural, construido como un memorial al asesinado presidente estadounidense John F. Kennedy e inaugurado en 1971, está deteriorada.

Todos cancelan

Las redes sociales se llenaron rápidamente de especulaciones de que la institución está perdiendo demasiado dinero como para seguir abierta, o de que las palabras de Trump incluso podrían sugerir que pretende demoler el edificio y construir en su lugar un nuevo centro de artes.

La escritora y activista Maria Shriver, miembro de la familia Kennedy, publicó un mensaje contundente en X: “ya nadie quiere actuar allí”. “Todo el mundo está cancelando”, agregó.

Desde la renovación del consejo del Centro, que incluyó la designación de Trump como presidente, se han cancelado presentaciones de prestigiosos artistas y espectáculos, entre ellos el musical “Hamilton”, la soprano operística Renée Fleming y el reconocido compositor Philip Glass.

La Washington National Opera anunció recientemente que abandonará el Kennedy Center, su sede desde la apertura del recinto.

Algunos han señalado directamente la incorporación del nombre de Trump a la institución y a su fachada, mientras que otros han mencionado presiones logísticas o financieras.

Un análisis del diario The Washington Post publicado en octubre pasado reportó que la venta de entradas del Kennedy Center cayó a sus niveles más bajos desde la pandemia, lo que se traduce en decenas de miles de asientos sin vender el año pasado.