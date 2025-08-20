Trump ataca al Smithsonian por enfocarse mucho en “lo mala que fue la esclavitud”

El gobierno del presidente Donald Trump adelanta una exhaustiva revisión de los museos del Smithsonian de cara a los 250 años de EE. UU., que se celebrarán el 4 de julio de 2026. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Esta semana, el presidente de EE. UU., Donald Trump, se fue nuevamente en contra del Instituto Smithsonian, encargado de la administración de 21 museos públicos, 14 centros de investigación y un zoológico a lo largo de todo el país. En esta ocasión, afirmó que este era un organismo que estaba “fuera de control” por estar promocionando lo que él considera es una visión muy negativa de la historia.

“Todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo poco que han logrado los desfavorecidos. Nada sobre el éxito, nada sobre el brillo, nada sobre el futuro”, escribió Trump en su red social Truth Social.

A esto, el presidente sumó que intensificaría su campaña para eliminar el discurso “woke” que dice defienden este tipo de instituciones. Ahora los museos pasarán por “exactamente el mismo proceso que se ha venido haciendo con las universidades”, expresó el mandatario refiriéndose a los recortes de financiación federal a los que han estado sujetas varias instituciones de educación superior como Harvard, Columbia y Brown.

Hasta el momento, el Smithsonian no se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones del presidente.

La revisión del Smithsonian

Este mensaje del presidente Trump se dio en medio de un largo proceso que adelanta la Casa Blanca desde marzo de este año, momento en el cual firmó una orden ejecutiva para “restaurar la verdad” en la historia estadounidense. Esto, para él, significa alinear las narrativas de estas instituciones culturales con la visión de país que su gobierno quiere promover.

Recientemente, ese proceso se formalizó a través de una revisión exhaustiva de las exhibiciones que varios de estos museos planean de cara al aniversario 250 de los Estados Unidos, que se celebrará el 4 de julio del próximo año.

En una carta que escribieron tres altos asesores de Trump al secretario del Instituto Smithsonian, Lonnie Bunch III, se refirieron a este proceso de la siguiente manera: “[La revisión] busca garantizar la alineación con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas”.

La instrucción para el Smithsonian fue de entregar todo el material que se tuviera sobre este tema en los próximos 30 días. Después de los cuales, el Gobierno estadounidense lo revisará y pedirá los ajustes necesarios. Esto incluye una gran variedad de documentos desde copias digitales de carteles y etiquetas de la galería, hasta correos electrónicos y memorandos internos con respecto a este tema.

Por su parte, el Smithsonian ya adelanta su propia revisión del material y, según declararon a CNN en julio, están comprometidos con una “presentación imparcial de los hechos y la historia” y que los cambios implementados serán aquellos que cumplan con sus propios estándares.

Esta movida hace parte de una larga ofensiva que el presidente Trump ha comandado desde que asumió su puesto en la Casa Blanca a principios de este año. Por ejemplo, también durante su gobierno, se cancelaron millones de dólares en subvenciones federales del Institute of Museum and Library Services y las National Endowments for the Arts and the Humanities, lo que afectó a varias instituciones culturales de pequeño y mediano alcance a lo largo del país.

Ahora, es turno del Smithsonian, uno de los complejos culturales más grandes de los Estados Unidos, pero un portavoz de la Casa Blanca aseguró en una declaración para NBC News que este era apenas el comienzo, pues el presidente pensaba extender esta revisión mucho más allá de Washington.