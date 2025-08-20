La polémica por el libro que ficcionaliza la vida del matemático Alan Turing

Alan Turing, matemático británico considerado padre de la computación moderna, descifró los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero también fue fuertemente perseguido por su orientación sexual. Foto: Wikicommons

The Turing Protocol, publicado el mes pasado en Australia y cuyo protagonista principal es el lógico y matemático Alan Turing, se ha visto envuelto en una fuerte polémica por lo que algunos consideran la “eliminación” de su historia como un hombre homosexual.

En la portada del libro se plantea una pregunta: “Si tuviese el poder de cambiar la historia, ¿lo haría?”. Este es el punto de partida de un relato en el que el matemático, quien en vida fue fuertemente discriminado por su orientación sexual e incluso sometido a castración química, viaja al pasado y tiene un hijo con Joan Clarke, la única mujer que hizo parte de su equipo del “Proyecto Enigma” y con quien estuvo brevemente comprometido en la vida real.

Si bien en el resto de la historia el personaje de Turing sigue siendo gay y en varias ocasiones se habla de las persecuciones que esto le provocó, muchos lectores han criticado esta representación. Para ellos, este cambio no solo invisibiliza su propio caso de discriminación, sino que constituye un ejemplo más de cómo se pretende modificar la historia del colectivo LGBTIQ+.

El director legal de la organización Equality Australia habló con la edición local del diario The Guardian y comentó que “borrar o marginalizar personas LGBTIQ+ de narrativas culturales e históricas para que encajen en visiones heteronormativas o más ‘tradicionales’ no es un fenómeno nuevo”. Y agregó: “Sin embargo, sí podría implicar borrar nuestra historia compartida y desmeritar nuestra comprensión de la experiencia LGBTIQ+”.

La respuesta de Nick Croydon

Ante la polémica, el autor del libro, Nick Croydon, explicó que esta fue una decisión creativa tomada en función de lo que requería la trama. “Escribí esta novela como un tributo a él. Quería resaltar el genio que fue, así como la injusticia que sufrió”, le dijo al medio The Australian.

Croydon, quien además es el CEO de QBD Books, la cadena de librerías más grande de Australia, aclaró que en ningún momento quiso “borrar” la historia de Turing ni retratarlo como si fuese heterosexual.

“En ningún momento dije que Turing no fuera gay”, precisó al mismo medio. “El libro deja muy claro que él es gay. Habla sobre cómo tuvo que ocultarlo y, en la nota histórica en la contraportada, reconozco nuevamente el trato que recibió”, concluyó.

Algunos han reconocido la calidad literaria del libro, entre ellos los autores Trent Dalton y Chris Hammer, quienes han afirmado que se trata de un gran experimento narrativo y lo han llegado a comparar incluso con obras como El código Da Vinci, de Dan Brown. No obstante, y a pesar de las aclaraciones de su autor, el libro ha recibido fuertes críticas por parte de los lectores y se mantiene en el centro de la polémica.