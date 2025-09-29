Trump propondrá un arancel del 100% para películas extranjeras

Los estudios han optado por rodar en el extranjero debido a los menores costos de producción. Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

Esta semana, el expresidente anunció a través de su cuenta en Truth Social que propondrá un arancel del 100% a todas las películas filmadas fuera de los Estados Unidos. Y, aunque no mencionó detalles sobre el mecanismo o los plazos para su implementación, la medida supondría un giro en las políticas arancelarias: aplicar un impuesto a un servicio creativo.

Los antecedentes

Trump ya había planteado esta posibilidad en mayo, sugiriendo que los incentivos fiscales que ofrecen otros países atraen numerosas producciones cinematográficas.

Para ejemplificar, el mandatario señaló que California ha sido “especialmente golpeada”. Esto, ignorando los programas de estímulos que tanto California como otros estados han implementado para mantener activa la producción local audiovisual.

Our movie making business has been stolen from the United States of America, by other Countries, just like stealing "candy from a baby." California, with its weak and incompetent Governor, has been particularly hard hit! Therefore, in order to solve this long time, never ending…

Según fuentes consultadas por CNN, una medida de ese calibre podría frenar casi por completo la producción, cuestionando también la viabilidad legal y logística de la propuesta: “Trump no tiene jurisdicción directa para ejecutar algo así y su aplicación sería extremadamente compleja”.

El panorama del cine en Estados Unidos

Pese a que muchas figuras del cine prefieren trabajar en territorio estadounidense, los estudios han optado por rodar en el extranjero debido a los menores costos de producción, beneficios fiscales y disponibilidad de infraestructura. Según Jay Sures, vicepresidente de United Talent Agency, para CNN, incluso pagar viajes y estadías para el equipo es más rentable que asumir los costos de producción locales.

Luego del anuncio, las acciones de Netflix cayeron un 1% al inicio del lunes, mientras que otras compañías del sector, como AMC y Disney, mostraron leves subidas.

Por su parte, la taquilla nacional no ha logrado recuperar los niveles previos a la pandemia. En 2018, las ventas superaban los $11.9 mil millones, pero cayeron drásticamente en 2020 debido al cierre de salas. Desde entonces no han logrado superar los nueve mil millones anuales. Además, los grandes estrenos se han reducido a la mitad en comparación con 2019, en parte por el auge del streaming.

Pese a ello, algunos estudios han logrado cifras récord, como Warner Bros. Discovery, que ya ha superado los cuatro mil millones en taquilla global este año, siendo el primero en alcanzar ese nivel.

Además del cine, Trump anticipó nuevos aranceles en diversos sectores. Entre las medidas previstas hasta ahora figuran impuestos del 100% a medicamentos de marca (con ciertas excepciones), 25% a camiones pesados, 50% a gabinetes de cocina y vanidades, y 30% a muebles tapizados. En otra publicación, el exmandatario afirmó que impondrá un arancel “sustancial” a toda la importación de muebles hacia Estados Unidos.