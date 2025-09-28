Logo El Espectador
Simón Mesa gana con Un poeta el premio Horizontes Latinos en San Sebastián

La 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián reconoció al cine colombiano con el premio Horizontes Latinos para Un poeta, dirigida por Simón Mesa Soto. La película, protagonizada por Ubeimar Ríos, narra las aventuras y desventuras de Óscar Restrepo, un poeta de gran corazón, aunque marcado por la inestabilidad en su vida.

Agencia EFE
28 de septiembre de 2025 - 03:14 p. m.
El colombiano Simón Mesa Soto recibió el Premio Horizontes Latinos por 'Un poeta', este sábado en la gala de clausura del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta
El colombiano Simón Mesa Soto recibió el Premio Horizontes Latinos por 'Un poeta', este sábado en la gala de clausura del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta
Foto: EFE - Javier Etxezarreta
Mesa recibió el galardón de manos de la cineasta española Pilar Palomero y dedicó el reconocimiento a todos los realizadores latinoamericanos que luchan por llevar a cabo sus proyectos:“Esta película partió de mi frustración con el cine. Es duro hacer cine en Latinoamérica, son años y años para sacar una película adelante. Es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer cine allí”, afirmó el director colombiano.

El premio Horizontes Latinos, en el que compiten producciones de toda la región, otorgó también menciones especiales a Un cabo suelto, del uruguayo Daniel Hendler, y Hiedra, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán. En esa misma sección, la actriz argentina Camila Plaate fue reconocida con el premio a la mejor interpretación de reparto por su papel en Belén, de Dolores Fonzi, basada en la historia real de una joven tucumana cuyo caso se convirtió en bandera para la lucha por la legalización del aborto en Argentina.

El certamen entregó además el premio Otra Mirada a Las corrientes, de Milagros Mumenth, y una mención especial a la propia Belén.

Más allá de Horizontes Latinos, la Concha de Oro fue para Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, mientras que el Premio Especial del Jurado recayó en Historias del buen valle, de José Luis Guerín. José Ramón Soroiz y la actriz china Zhao Xiaohong compartieron la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista, y Joachim Lafosse se llevó la Concha de Plata a la mejor dirección y el premio al mejor guion por Six jours ce printemps-là.

La gala de clausura estuvo marcada también por la situación en Gaza: frente al Kursaal se desarrolló una manifestación en solidaridad con Palestina, y varios discursos de premiados recordaron las víctimas de la violencia. El premio del público fue para La voz de Hind, recibida por el actor Motaz Malhees en nombre del equipo de la película.

El Festival vivió nueve días de estrenos, estrellas y reconocimientos, en los que nombres como Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Colin Farrell y Juliette Binoche desfilaron por la alfombra roja. Sin embargo, uno de los momentos más destacados fue la victoria de Un poeta, que confirmó a Simón Mesa como una de las voces más sólidas y persistentes del cine colombiano contemporáneo.

