Turistas reclaman por subida de precio en el Museo del Louvre y otros sitios turísticos

Este miércoles 14 de enero entran en vigor los nuevos precios para varios sitios turísticos de Francia. Los visitantes que no procedan de la Unión Europea, de Islandia, Liechtenstein o Noruega pagarán de ahora en adelante más por sus entradas en varios museos y monumentos de Francia, como el Louvre, Versalles, la Sainte-Chapelle, la Ópera Garnier o el castillo de Chambord.

El incremento para visitantes extracomunitarios ha elevado las entradas del Louvre de EUR 22 a 32, mientras que el Palacio de Versalles ha hecho lo propio de EUR 22 a 25, y la Sainte-Chapelle de EUR 16 a 22.

Entre los afectados de este primer día estaba una pareja residente en Londres que viajó a París. Ella es ucraniana de origen, pero su pasaporte es británico. Él es natural de Hungría. Al llegar al museo del Louvre, el más grande y visitado del mundo, se vieron obligados a pagar precios diferentes: 32 y 22 euros, respectivamente, según explicaron.

“Como pareja, nos gustaría pagar lo mismo, pero mi entrada es más cara porque no soy de Europa, y no creo que eso sea justo”, señaló Olga, residente en el Reino Unido, que abandonó la Unión Europea en 2020.

También fue el caso de Pamela González, una turista que antes de entrar al Museo en compañía de su hija compartió su indignación. “Es injusto para los que venimos sobre todo de más lejos, porque estás favoreciendo a alguien que justamente ya está acá (...) y es mucho más barato que para nosotros que venimos de más de 10.000 kilómetros”, afirmó.

“Para nosotros es muy caro el pasaje, es cara la estadía por la diferencia cambiaria y encima a nosotros nos pesás con un 50% más de costos”, añadió.

La medida fue anunciada a finales de 2025 por la ministra de Cultura, Rachida Dati, con el objetivo de sufragar el mantenimiento del patrimonio nacional, en el que se están ejecutando grandes proyectos de restauración, como la de la Sainte-Chapelle —de varias décadas—, o la Ópera Garnier, cuya fachada sigue cubierta y deberá cerrar sus escenarios principales por reformas.

“Si quieren hacer eso, tal vez deberían dividir el total de la subida y añadirlo a todas las entradas, no separarnos así, porque no es justo”, lamentó Olga.

Pese a los detractores de la iniciativa, también hay quienes se muestran a favor, como es el caso de Jaunet, anciano francés que no la cree injusta y que, además, dijo sentirse de acuerdo con “todo lo que pueda favorecer a los europeos respecto al resto del mundo”, ya sean “chinos, rusos o americanos”.

Una familia de mexicanos que recorre Europa desde hace semanas entienden la medida pese a suponerles un mayor coste, puesto que, en palabras de uno de sus integrantes, Carlos Acosta, “no pagan impuestos en la Unión Europea”.

Su hermana, Yocelyn Acosta, añade que en su país se aplica una política similar: “En entradas, atracciones, museos o diversos de estos lugares manejan una tarifa especial para los locales del 50 %, entonces no se me hace tan raro”, explica.

Si bien Carlos dijo sentir justa la medida siempre que el incremento no sea “estratosférico”, la subida de precio le resultó particularmente impactante por el calibre de los museos afectados.

“Sabíamos que en ciertas zonas turísticas y ciertas atracciones los billetes son más caros para gente que no es de la Unión Europea, pero no me imaginé que se haría en un museo así”, dijo en referencia al Louvre.

La respuesta del gobierno francés

El gobierno francés justificó el aumento de los precios por motivos financieros. Según el Ministerio de Cultura, con las nuevas tarifas se espera recaudar entre 20 y 30 millones de euros anuales adicionales, que podrán destinarse al colosal proyecto de renovación del Louvre, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes y cuyas viejas instalaciones necesitan “modernizarse”.

Además, el Ministerio de Cultura de ese país defendió la iniciativa y aseguró que los precios siguen estando en la línea de los de otros de los principales museos del mundo. Como ejemplo, la entrada al Metropolitan de Nueva York cuesta 30 dólares (unos 25,5 euros). Y también recordaron que son muchos los lugares turísticos por todo el mundo que imponen ya un precio superior a los extranjeros, como el Taj Mahal en India o la Ciudad Prohibida de Pekín.

