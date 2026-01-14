Los periodistas que salieron y los nuevos que llegaron con la fusión de Caracol Radio y La W

Uno de los grandes cambios fue la salida del aire de Gustavo Gómez, quien ahora ocupará un nuevo cargo en Prisa Media. Foto: Óscar Pérez

En la mañana del martes 13 de enero, los oyentes de Caracol Radio y La W se levantaron con la noticia de que estas dos emisoras pasarían a ser una sola. Después de meses de rumores y varias pistas que se dieron ese mismo día en la mañana, a las 6:00 a. m. salió al aire Julio Sánchez Cristo a anunciar oficialmente la integración de las dos cadenas y a presentar a su nuevo equipo de trabajo.

De ahora en adelante, Sánchez Cristo dirigirá la mesa de la mañana, en la que estará acompañado por Jorge Espinosa, Juan Diego Alvira, Felix de Bedout, Marcela Puentes, Daniel Coronell, Liche Duran y Juan Pablo Calvás.

Aquí se confirmó una de las salidas importantes que dejó esta movida empresarial y fue la de Gustavo Gómez, quien ya no estará al aire en la cadena. El periodista estuvo durante más de seis años al frente del programa 6AM de Caracol Radio, pero ahora pasará a un cargo administrativo, según informó la empresa. Gómez será el nuevo director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media.

Por otro lado, otra de las salidas que se confirmó ayer fue la de Diana Saray Giraldo, quien antes hacía parte de Caracol Radio. En el comunicado que publicó la cadena radial y donde especificaron su nuevo plantilla, no se hizo mención de la periodista. Horas más tarde, ella misma confirmó a través de sus redes sociales la noticia de su salida y agradeció a sus excompañeros por los años que compartieron al aire.

Finalmente, está todavía la pregunta de qué pasará con Alberto Casas Santamaría, quien durante muchos años fue compañero de Sánchez Cristo en La W. Ni Prisa Media ni el periodista han emitido un comunicado oficial, pero en los dos días que lleva esta fusión Casas no ha hecho presencia en la mesa de trabajo.

Despidos y renuncias de 2025

La fusión de Caracol Radio y La W, que se puso en marcha desde este 13 de enero, tiene un importante antecedente de despidos en ambas cadenas que ocurrieron a finales de 2025. Se habla que, desde noviembre de ese año, han salido entre 40 y 80 periodistas de las estaciones de Prisa Media, aunque aún no se ha confirmado un número exacto.

Entre las salidas importantes de esta época estuvo la de Paula Bolívar, entonces directora de W Fin de semana, quien fue despedida apenas una semana después de ganar un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Curiosamente, el mismo día que se anunció la fusión de las cadenas, ella misma se refirió en sus redes sociales al momento de su salida y aprovechó para anunciar el lanzamiento de su propio proyecto informativo, que desarrollará en compañía de la periodista Laura Palomino. Se llamará Brava News.

También de finales del año pasado destacó la salida de Hernán Peláez, una de las voces de mayor reconocimiento en el periodismo deportivo en el país. Él mismo anunció, pocos días antes de la Navidad, que dejaría su puesto en La W y que se despedía, definitivamente, del programa ‘Peláez y De Francisco’. Ahora, la franja deportiva estará a cargo de César Augusto Londoño y Steven Arce, quienes dirigirán “El pulso del fútbol”.

Además, este último también estará al frente de AS Mundial, un programa que la misma compañía ha descrito como el primer programa deportivo verdaderamente global de Prisa Media.

Finalmente, durante la misma época salió Alfonso Ospina, quien ocupaba el cargo de director del Sistema Informativo de Caracol Radio. Este, a partir de comienzos de este año, fue ocupado por el periodista Orlando Villar.

Nueva programación de Caracol Radio y La W

Con estos cambios, la programación de la emisora queda de la siguiente manera:

5:00 a. m.: 6AMW, dirigido por Julio Sánchez Cristo

12:00 p. m.: Noticiero del medio día, dirigido por Juan Diego Alvira y Vanessa de la Torre

1:00 p. m.: El pulso del fútbol, dirigido por César A. Londoño y Steven Alce

2:00 p. m.: Dos puntos, dirigido por Vanessa de la Torre

4:00 p. m.: La Luciérnaga, dirigido por Gabriel de las Casas

7:00 p. m.: Hora 20, dirigido por Diana Calderón

9:00 p. m.: AS Mundial, dirigido por Steven Arce

10:00 p. m.: El unicornio de la noche, dirigido por Eduardo Peña

