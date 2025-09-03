Ulibro 2025 cerró con más de 55.000 visitantes en Bucaramanga

Esta edición de Ulibro contó con la participación de más de 500 escritores, poetas, músicos y artistas. Foto: Cortesía Ulibro

La vigésima tercera edición de Ulibro concluyó el 31 de agosto en el Centro de Convenciones Neomundo, tras diez días de actividades que convocaron a más de 55.000 personas. La feria, organizada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), logró superar en más de 10 mil visitantes la cifra de 2024, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

Durante la edición de 2025, titulada Vidas Narradas, participaron más de 500 invitados, entre escritores, poetas, músicos, actores, periodistas y talleristas. La programación incluyó más de 460 actividades: conversatorios, lanzamientos editoriales, encuentros con autor, obras de teatro, conciertos y talleres.

Algunos de los títulos más vendidos por los expositores fueron Vírgenes y toxicómanos de Mario Mendoza, Noche negra de Pilar Quintana y Cómo mandar a la mierda de manera educada de Alba Cardalda. De igual manera, 32 autores independientes tuvieron la oportunidad de presentar sus obras, junto con seis publicaciones de docentes de la UNAB.

Además, también hubo un espacio importante para la música. La Orquesta Sinfónica de la Universidad se encargó de la apertura, mientras que la agrupación bogotana La 33, del cierre. En el medio estuvieron presentaciones de grupos de diferentes géneros que iban desde el rock hasta la música urbana y el freestyle. Esto sin dejar a un lado los más de 20 grupos musicales que participaron en la convocatoria de Momentos Sonoros.

Balance y participación ciudadana

“Más allá de las cifras, lo que nos tiene motivados y con ganas de continuar este esfuerzo colaborativo es que podemos trabajar juntos con instituciones educativas, empresas públicas, privadas, y todo el sector cultural. Esto es un espacio de construcción colectiva y eso lo reconocemos en Ulibro”, afirmó Camila Botero Santos, directora de UNAB Cultural.

Según la organización, la feria representó una inversión de más de $1.500 millones y requirió del trabajo de 280 estudiantes voluntarios y 20 coordinadores, quienes apoyaron el desarrollo de las actividades y la atención a los visitantes.

Los organizadores destacaron que la feria no solo logró aumentar la asistencia, sino que fortaleció la participación ciudadana y consolidó un espacio de construcción colectiva alrededor de la lectura y las artes.

“El balance general de Ulibro 2025 es satisfactorio como organizadores. Estos diez días de feria nos llena de alegría por generar un proyecto de alto impacto en la cultura de la ciudad, hemos tenido una respuesta de la ciudadanía masiva y sigue ese crecimiento a lo largo de los años”, dijo Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la Universidad.

Con esta edición, Ulibro reafirma su papel como escenario de encuentro entre escritores, lectores y creadores, y proyecta su continuidad como referente cultural en el país.