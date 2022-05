Un concierto para recordar a Elvis Presley y Johnny Cash

En la foto, a la izquierda; Juan Arias, y a la derecha, Carlos Reyes. Foto: Cortesía Teatro Libre

Elvis Presley, el “Rey del Rock’n’Roll”, dio su último concierto hace aproximadamente cuarenta y cinco años. Sus movimientos de cadera traspasaron las fronteras, llegando a conquistar a miles alrededor del mundo. No compuso sus canciones, pero supo interpretar las letras, y hasta terminó apareciendo en la gran pantalla. Y durante los años cincuenta fue pionero del rock and roll, junto a otros como Chuck Berry, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, entre otros.

A Johnny Cash, al igual que a Presley, también le dieron un título real, lo designaron el “Rey de la música country”. Porque sus canciones no estuvieron atravesadas solo por el rock and roll, sino también por el gospel, blues, folk y country. Su voz profunda, acompañada de letras cargadas de humor, pero también de pena y culpa, lo caracterizaron hasta sus últimos días.

Y ahora estos dos artistas, Elvis Presley y Johnny Cash, vuelven a revivir gracias a Carlos Reyes y Juan Arias, quienes serán los músicos encargados de evocar los sonidos característicos de los dos cantantes estadounidenses en sus inicios, a través de un concierto.

Le invitamos a leer: La metamorfosis pictórica de Georgia O’Keeffe

Arias será el encargado de interpretar éxitos de Presley como “Jailhouse Rock”, “Hound Dog”, “Love Me Tender”, “Can’t Help Falling in Love”, “Suspicious Minds”, y Burning Love”. No es la primera vez que el cantante rinde un concierto tributo a un artista, pues también realizó uno a Led Zeppelin con la agrupación The Joint.

En la voz de Reyes volverán a sonar las canciones de Cash. Cry, cry, cry, Folsom Prison y Hurt son algunas de ellas. Y es que el cantante bogotano tiene semejanzas con Johnny Cash en cuanto a inclinaciones musicales. Sus canciones incluyen géneros como blues, rock’n’roll, hasta country. Aunque el artista también se ha visto influenciado por el hard rock y la música Andina.

A pesar de que tanto Reyes como Arias estarán a cargo de la voz de un artista distinto, ambos compartirán escenario acompañados de una guitarra eléctrica. Raúl Maya, Alejandro Gallego, Cristian Bolaños y Ángela Sarmiento son otros de los artistas que participaran en el concierto tributo.

Le puede interesar: “El pato salvaje”, el regreso de un clásico a la Casa del Teatro Nacional

El evento se llevará a cabo este viernes 13 de mayo, a las 8:00 p.m., en el Teatro Libre sede Chapinero.