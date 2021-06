Un cuadro de Picasso robado hace nueve años fue encontrado en Atenas

El cuadro Cabeza de mujer, pintado por Picasso en 1939 , fue robado de la Galería Nacional de Atenas en 2012. La Policía griega y el Ministerio de Cultura confirmaron que la pieza fue recuperada, luego de que las investigaciones se retomaran con fuerza a comienzos del 2021, tras considerar que la obra no había salido de Grecia, pues no había sido encontrada en el mercado negro.

Cabeza de mujer, un cuadro pintado por Pablo Picasso en 1939, y robado hace nueve años en la Galería Nacional de Atenas, fue encontrado, según informó la Policía griega. Las autoridades recuperaron junto a la obra del malagueño otro cuadro, un paisaje con un molino de viento pintado en 1905 por el holandés Piet Mondrian, que fue robado en el mismo golpe, en enero de 2012. Según medios locales, la Policía detuvo la noche del lunes a un hombre griego de 49 años, que está siendo investigado por el robo, después de recuperar las obras de arte que presuntamente escondió en su casa, en el sureste de la capital helena.

Le sugerimos: Roberto Ovelar: “A los futbolistas nos prefieren callados”

La madrugada del 9 de enero de 2012, dos hombres entraron a la Galería Nacional por un balcón que no se encontraba cerrado con llave, y allí, a pesar de saltar la alarma y ser grabados por las cámaras de seguridad, consiguieron evitar a los vigilantes, sustraer las obras de sus marcos y huir en pocos minutos. Los autores del robo quitaron de la exposición un boceto de comienzos del siglo XVII, atribuido al manierista italiano Guglielmo Caccia, que fue encontrado dañado. Aunque el desenlace ha tardado años, la Policía retomó la investigación con fuerza a principios de año, tras considerar que las obras no habían salido de Grecia, pues no habían sido encontradas en el mercado negro.

Diez años después de pintar Cabeza de mujer, Picasso ofreció el cuadro cubista al pueblo griego en reconocimiento a su resistencia contra la ocupación nazi. Detrás del lienzo escribió a mano: “Para el pueblo griego, un homenaje de Picasso”. El Ministerio de Cultura griego confirmó el hallazgo y ofrecerá más información al respecto.