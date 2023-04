Un documental acusa de plagio a Roy Lichtenstein, referente del Pop Art

Las obras de Roy Lichtenstein se han vendido por millones de dólares, mientras que los dibujantes que crearon la obras en las que se inspiró viven en malas condiciones financieras. Foto: Getty Images - Christopher Furlong

Durante años, Roy Lichtenstein, el artista detrás de varias de las obras más emblemáticas del movimiento Pop Art, ha declarado que sus creaciones están basadas en copias de historietas. Sin embargo, críticos del artista americano afirman que ha copiado imágenes de otros y a costa de esto ha obtenido su fama. De acuerdo con The Guardian, un nuevo documental alega que cientos de piezas de Lichtenstein pueden ser rastreadas a muchos artistas.

El largometraje titulado “WHAAM! BLAM! Roy Lichtenstein and the Art of Appropriation” fue estrenado en 2022 y en él el dibujante de historietas Hy Eisman, de 96 años, acusa a Lichtenstein de robar una de sus imágenes que produjo en la década de 1960. Eisman se dio cuenta recientemente de la reproducción que Lichtenstein había hecho, “Trabajé como un perro en esta página estúpida y este tipo tiene $ 20 millones para demostrarlo. Si no fuera tan trágico, sería [gracioso]”.

El documental dirigido por James L. Hussey presenta las vidas de los dibujantes originales y, según el medio inglés, muestra “que los artistas cómicos originales habían vivido vidas austeras e incluso indigentes. Si bien las pinturas de Lichtenstein se vendieron por decenas de millones de dólares, sus originales les habían valido solo unos pocos dólares”.

Eisman, quien durante 75 años trabajó en diferentes publicaciones, es uno de los dibujantes que aparecen en el filme y que hace parte del grupo de 30 artistas de haberse “apropiado” de sus obras. Hussey contó al medio que Eisman no estaba enterado de la apropiación de su obra por parte de Lichtenstein hasta que fue contactado por el equipo del documental. Uno de los casos en los que Eisman identifica sus obras en las pinturas de Lichtenstein es “Girl in the window”, la cual, de acuerdo con el dibujante, fue copiada da su cómic “Private secretary”. Ambas obras vieron la luz en 1963. “Me pagaron muy poco por la página, algo así como $4. Pudo convertirlo en una pintura y ganar millones. Cuando vi que le hizo eso a otras personas, pensé que era una pésima cosa. Pero hasta ahora nunca pensé que estaba involucrado”, le dijo a The Observer.

Aunque Lichtenstein falleció en 1997, antes de su muerte también se habían hecho críticas por el parecido que sus obras guardan con las de otros artistas. Junto a Andy Warhol es visto como uno de los íconos del Pop Art y actualmente sus obras se venden por millones de dólares, la más cara recaudó $165 millones de dólares. Dalya Alberge en su pieza para The Guardian comenta que en el documental habla el experto en historietas David Barsalou, quien ha rastreado 300 obras de Lichtenstein hasta otros artistas. “Pensé, tal vez solo hay cuatro, cinco o seis pinturas que hizo cerca de los originales. Pero fue difícil describir mis sentimientos a medida que comencé a descubrir cada vez más a lo largo de los años que sus imágenes eran solo copias directas”, dice en el documental.

A pesar de las acusaciones hechas contra Lichtenstein desde diferentes frentes, el artista es defendido bajo el argumento de que “No es plagio. es apropiación. Con el plagio, estás robando el trabajo de alguien y usándolo para el mismo propósito que ellos. Si Lichtenstein hiciera cómics con eso, eso sería robar. Pero la apropiación significa que estás tomando algo y reutilizándolo para un propósito muy diferente, tomando algo de un cómic y convirtiéndolo en una pintura”, dijo dford R Collins, profesor de historia del arte en la Universidad de Carolina del Sur. “Puedo entender por qué Eisman se sentiría enojado. Me sentiría igual. Pero artísticamente, no es plagio”.

Legalmente tampoco es considerado plagio según un abogado consultado para el documental, quien afirma que al Lichtenstein haber añadido nuevos elementos, esto pone su obra en el campo “transformativo” en vez de ser una copia directa. Frente a las acusaciones, Lichtenstein se defendió en vida diciendo que “mi trabajo ha sido acusado de parecerse a las cosas que copio, y ciertamente se parece a las cosas que copio… Pero es esa cualidad, sea el arte que sea, lo que transforma la obra de arte en algo diferente”.

