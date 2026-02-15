Logo El Espectador
Un grafiti de Bad Bunny en el centro de Barcelona reivindica la paz frente a Trump

Un grafiti del artista Alberto León en el centro de Barcelona reivindica la paz frente al presidente estadounidense, Donald Trump, con una imagen del cantante puertorriqueño Bad Bunny en su espectáculo de la Super Bowl, de la mano de un niño detenido por la policía migratoria.

Agencia EFE
15 de febrero de 2026 - 06:25 p. m.
"Era un mensaje necesario que quise que estuviera en la calle, y qué mejor para expresarme que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo, muchas comunidades latinas", explicó el artista.
Foto: EFE - Marta Perez
En el grafiti, se ve a Bad Bunny cogido de la mano de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años detenido en Mineápolis por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ambos de blanco, mientras que a su lado un Trump trajeado los observa contrariado y con las manos abiertas.

Además, el cantante sostiene una pelota de fútbol americano en la que pone “Together we are America” y sobre él y Liam aparecen dos palomas blancas; en cambio, Trump, vestido con un traje negro que contrasta con el blanco de la paz, tiene dos palomas grises posadas en la cabeza y un hombro.

La pieza de arte urbano se puede ver en la calle del Sotstinent Navarro, al lado de la céntrica Via Laietana de Barcelona, y corrió como la pólvora en redes sociales desde el sábado, cuando su autor, el tinerfeño Alberto León, subió un vídeo mostrándola en su cuenta de Instagram (albertoleon_art).

El artista urbano quiso reivindicar el mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl del domingo pasado, donde proyectó el lema “lo único más poderoso que el miedo es el amor”, como símbolo que representa la paz frente a las políticas migratorias de Trump.

“Era un mensaje necesario que quise que estuviera en la calle, y qué mejor para expresarme que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo, muchas comunidades latinas”, explicó León.

El grafitero también destacó el mensaje del puertorriqueño: América no es sinónimo de Estados Unidos, sino “Together we’re America” (“Juntos somos América”), lema que lucía el balón que blandió Bad Bunny en la Super Bowl, acompañado de un desfile con las banderas y nombres de cada país del continente.

Para el artista, que lleva ocho años haciendo arte urbano, este también es un mensaje que lo interpela a nivel personal: “Soy de Tenerife (en las Islas Canarias), toda mi familia ha emigrado y en ese sentido tengo buena conexión con la comunidad latina... Al final, uno conecta con todo este rechazo hacia estos países que estamos viendo en Estados Unidos”, afirmó.

La imagen del niño, que mira a Bad Bunny con admiración mientras le coge la mano y con la otra sostiene el premio Grammy que simbólicamente le entregó, buscará inspirar a los niños y niñas que asisten a un colegio cercano al grafiti y que se encontrarán con él mañana, explicó León.

El vídeo del grafiti generó una oleada de reacciones positivas en redes, aunque también suscitó algunos comentarios de rechazo. Sin embargo, el objetivo del grafitero es “provocar conversación en la calle y que esta converse con la ciudad”, sobre todo en Barcelona, que sirve de “escaparate global y universal”.

Por Agencia EFE

