Un homenaje a los balseros de Cuba

¿Quién es Manu La Habana?

Mi nombre artístico está ligado a mi origen, nací en La Habana, Cuba, y cuando era niño vivía en la Zona 7, cerca de la playa, así que crecí realizando pesca submarina y jugando béisbol. Siempre fui muy cercano a la música, es algo que se impregnó en mí y no lo pude controlar, por eso estamos aquí.

En su sencillo “Rema, rema” habla sobre la migración, ¿cómo esta experiencia influyó en su vida y en su carrera musical?

Este sencillo es uno de los más personales que he hecho en mi carrera. Vi a mi tía ser balsera en 1992, así que tengo unas bases muy claras sobre este tema. Influye en mí de una manera bastante personal, y es imposible evitar no ver la evidencia empírica de que algo no funciona. Es cosa de ver a Cuba en el pasado, ver el desarrollo que tenía y ver a Cuba en el futuro, es simple.

Cada quien aporta como puede, y en mi caso, desde la música, quiero aportar así sea algo mínimo, en abogar por la libertad de los demás y poder ayudarlos. Soy consecuente con mi discurso y hago esta canción no solo refiriéndome a los cubanos, sino a todas las personas que pasan por este mismo proceso de migración, que no es nada fácil. En la actualidad hay una crisis migratoria importante, y no es posible que por 10 o 15 vándalos vayan a castigar a los más de 30.000 extranjeros que están remando para conseguir una mejor calidad de vida.

El video está dedicado a su tía, ¿cómo se siente al mostrarse vulnerable ante su público?

Desde el inicio de mi carrera me he mantenido fiel a mí mismo, y me he mostrado siempre como soy. Ahora en el mercado hay artistas que suenan muy similares, pero siempre le he apostado a ser original, claro, intentando no dejar de lado la parte comercial.

Cuando hice la canción la pensé como algo que fuera alegre, bailable, que a las personas se les quedara el mensaje sin tener que ser algo apagado y triste, siento que es una buena manera de canalizar las emociones de forma que el público lo pueda disfrutar.

Este sencillo es el principal de su próximo EP, ¿tocará otras temáticas sociales en esta producción?

Al igual que el sencillo se llama Rema, rema, y lo que hago, toco los temas sociales, en canciones como Corazón latino y Familia, por otro lado está El dueño del barco, que es una “tiradera” a los haters sin decir una mala palabra; creo que todo el mundo tiene a un envidioso detrás, y diría que es algo normal del ser humano, porque siempre busca estar mejor que los demás, pero no tiene la empatía para pensar en todo lo que hay detrás de cada proceso.

¿Cómo mantener el equilibrio entre ir en contra de la corriente, pero al mismo tiempo mantenerse comercial?

Es un proceso en el que he trabajado los últimos 10 años de mi vida, me demoré un poco, pero lo que quiero que entiendan es que la carrera musical es muy difícil, pero no imposible. Cuando tú abogas por lo tuyo, tienes que defender tu postura, incluso con la misma familia.

En 2012, tuve la oportunidad de cantar para la telenovela “Pobre y Rico”, en Chile, donde resido ahora, e hice un ‘cover’ de “Como tú no hay dos” de Buxxi, del tema principal; la serie se transmitió en Ecuador y Panamá, y la canción tuvo una gran acogida por el público, la escuchaban más que la versión original. Así que, cuando mi familia empezó a ver esos resultados, con los cheques y demás, empezaron a tomar en serio que esto es lo que yo quería hacer por el resto de mi vida.

Tuve ese momento crucial en la vida de cualquier artista donde decides si seguir o no con tu carrera, y tuve el valor de seguir adelante. Me dediqué a escribir y cada semana intentaba terminar de tres a cuatro temas, y luego empecé a ver esos frutos. Todo es cuestión de disciplina y constancia, así como solo existe un Daddy Yankee, una Shakira o un Alejandro Sanz, solo existe un Manu La Habana, y he trabajado para dejar mi sello en cada una de mis producciones.

