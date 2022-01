Un libro que te saca la lengua

Hay libros que te sacan la lengua. Lengua rosa, lengua de gata. Libros que te toman el pelo hasta que decides sacudirte lo que creías que era la poesía, el lenguaje, hasta que decides sacarles la lengua también: jugaré tu juego, diremos que no es el país, que no es el cuerpo, que no es el deseo. Tan solo una gata ciega que da tumbos.