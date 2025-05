“Un poeta”: la película colombiana que recibió elogios en el Festival de Cannes

Simón Mesa Soto posó con su elenco durante la presentación de la cinta "Un poeta". Foto: Cortesía: Ocúltimo & Medio de Contención Producciones

El colombiano Simón Mesa Soto presentó este lunes en Cannes “Un poeta”, la historia de un escritor frustrado y deprimido que consigue sobreponerse gracias a los versos de una estudiante.

Proyectada en “Una Cierta Mirada”, la segunda sección en importancia del certamen, “Un poeta” sigue los pasos de Óscar Restrepo, un autor que tuvo algo de gloria hace décadas y ahora, sin dinero ni trabajo, sufre depresión. Lo único que lo ayuda es el alcohol.

Sin embargo, su vida cambia cuando conoce a una estudiante de secundaria, Yurlady, que escribe poemas. Empujado por el talento de la joven, que viene de una familia muy humilde, a Restrepo se le ocurre que ella podría participar en un concurso de poesía.

En clave de humor, pero también con toques trágicos, el fracasado poeta hará todo lo posible para que la estudiante triunfe, pese a encontrar numerosos obstáculos, sobre todo económicos.

Simón Mesa Soto, de 39 años, admite que este escritor es un poco su alter ego, pero “en la peor versión”.

Tras acabar su primera película “Amparo” (2021, que ya estuvo en la Semana de la Crítica) con mucho esfuerzo, consideró dejar el cine y dedicarse plenamente a su principal actividad, la docencia.

¿Qué ha dicho la crítica sobre “Un poeta”?

Tras su presentación durante la séptima jornada del Festival Internacional de Cine de Cannes, la película ha recibido varios elogios por parte de la crítica internacional.

“Un Poeta es una gran película que calienta el corazón. Es una noble heredera del cine social y poético de los años 70’, sin pretensiones formales pero con una sensibilidad extraordinaria”, destacó el crítico turco Mehmet Basutcu (Cumhuriyet Gazetesi).

Por su parte, Gabriela Bravo Chiappe, crítica del medio chileno Culturizarte afirmó: “Sinceramente, es una de las mejores películas que he visto hasta ahora (y ya he visto 20). Tiene de todo: humor, reflexión y crítica social. A través de una historia íntima, el director retrata la sociedad colombiana con precisión y honestidad, sin caer en miserabilismos ni caricaturas. El casting es excelente. Es una película que realmente merece un premio. Me encantó”.

Mesa también se pronunció ante el recibimiento de esta película reafirmando su intención de construir una historia que dialogue con el público colombiano. “Buscamos que el cine colombiano se acerque mucho más a la audiencia de nuestro país, con historias que nos puedan conmover y nos puedan hacer reír. Creo que el personaje puede conectar mucho con nuestra gente”, declaró desde Cannes.

El casting de los personajes de “Un poeta”

“Al pensar en renunciar a hacer cine, pensé en qué me convertiría: un profesor a los cincuenta y tantos, frustrado, con unas películas que hizo cuando era joven. Pensé en muchos de mis profesores, que son estos seres frustrados (...) Cómo sería esa versión de mí”, dijo el director.

Así es como tuvo la idea de la película, pasando el protagonismo de un director de cine a un poeta. “Al cineasta no lo veía tan rico estéticamente” en comparación con el universo de la poesía en Colombia, explicó.

Para crear al personaje principal Mesa Soto se inspiró en su familia y profesores, hasta moldear a un tipo tímido y noble, pero hundido en el alcohol y la nostalgia.

Y para encarnarlo estaba convencido que necesitaba a un actor profesional, que pudiera llevar el peso de la película. Pero por casualidad, un amigo suyo le habló de su tío.

“Me dijo: ‘este es tu poeta’, y me mandó el perfil”, recordó.

Era Ubeimar Ríos, un profesor de 54 años con tres décadas de docencia y ninguna experiencia delante de las cámaras.

“Mi primera impresión fue dudar porque Ubeimar es cómico, es un personaje muy particular. Y no sabía si ese era mi personaje”, explicó el director. Pero luego aceptó el reto de trabajar con él.

Encontrar a Yurlady fue más fácil. Después de varios castings en escuelas, encontraron a Rebeca Andrade que, aunque también carecía de experiencia en interpretación, sí que tenía una capacidad muy intuitiva de actuar, contó.

Para Ríos, que nunca se imaginó que un día estaría presentando una película en Cannes, la experiencia fue “maravillosa”. De su personaje, dijo que “es muy bello, un hombre noble (...). Me pareció como un ser muy querido, porque a mí también me gusta mucho la poesía”.

Simón Mesa Soto, además de haber participado en la Semana de la Crítica, ya concursó con dos de sus cortos en la competición oficial, ganando en 2014 la Palma de Oro en ese formato con “Leidi”.