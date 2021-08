Un viaje por Suecia a través de la literatura

Ha pasado más de un año desde que se tomó la decisión de cancelar la edición presencial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá pensada para 2020. Todo estaba listo, se esperaba recibir cerca de 605.000 asistentes en Corferias, como sucedió en 2019, pero la pandemia impidió que se desarrollara el encuentro. Los pabellones y las charlas quedaron sin público, y los invitados, tanto nacionales como internacionales, quedaron confinados en sus casas, así como los lectores. ¿La solución?: migrar hacia lo virtual, como una estrategia de último momento, y ofrecer la iniciativa Filbo en Casa a través de clubes de lectura, Adopta una Librería (con la idea de recuadrar fondos para ellas) y la Vitrina Virtual, entre otras actividades. Para unas editoriales la decisión fue más favorable que para otras. Según se lee en el artículo “El gremio editorial no es inmune a la pandemia”, publicado en el portal 070, la editorial Siglo del Hombre generó estrategias a nivel de redes sociales para “posicionar a los autores nórdicos” y llevar a cabo el Club de Lectura Tierras Nórdicas, generando favorabilidad para ellos, respondiendo ante la ausencia de público en lo que habría sido el pabellón del país invitado. Sin embargo, otras editoriales, como Laguna Libros, argumentaron que no les fue bien con la Vitrina Virtual, una plataforma que albergó el catálogo en línea de las editoriales participantes en la feria, pues “algunos expositores se quejaron de que la herramienta no les ayudó a facilitar el proceso de vender sus libros”.

Con dicho contexto de fondo, y conociendo que la edición 2021 de la Filbo será virtual, presentamos algunos momentos que se vivirán entre el 6 y el 22 de agosto, fechas en las que se desarrollará una nueva edición de la feria en medio de la pandemia, teniendo a Suecia como país invitado de honor. “A pesar de las difíciles circunstancias que vivimos, desde la embajada continuamos acercando nuestra cultura e intercambiando valores y experiencias para construir juntos una relación que responda a los desafíos globales. Queremos que nuestra participación en la Feria del Libro de Bogotá sea una mano amiga en estos momentos de incertidumbre”, afirmó Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia. Temas como construcción de paz, desarrollo sostenible, igualdad e inclusión son transversales en la relación de los dos países, y en la Filbo, a través de autores de novelas y de literatura infantil y juvenil, se abordarán algunos de ellos.

Golnaz Hashemzadeh Bonde, quien nació en 1983 en Irán, llegó con sus padres a Suecia siendo una niña. Debutando en 2012 con She is not me, una novela que trata la alienación y la inmigración, así como las tensiones entre los logros y las ambiciones de una niña, la autora participará en la Filbo el 12 de agosto, a las 3:00 p.m., en una conversación con Melba Escobar sobre Lo que fuimos, libro que trata la historia de Nahid, una mujer que tuvo que huir de su país luego de los sucesos que se desataron en el marco de la revolución iraní de 1978, de la que participó siendo estudiante. La novela es una reflexión sobre la relación entre madre e hija, la supervivencia y los problemas para adaptarse a un mundo lleno de dificultades.

El abandono, la migración, la soledad, la vulnerabilidad y la resiliencia en la niñez son temas que la literatura ha abordado y, como tal, la escritora Mónica Zak, autora de Alex Dogboy, no se ha quedado atrás. En una charla con Irene Vasco, pensada para el 21 de agosto a las 4:00 p.m., la autora sueca hablará sobre cómo tratar dichos temas en una narrativa pensada para niños, aprovechando que sus viajes por Suecia, así como por América Latina, África y Asia, le han permitido, en palabras propias, “escribir obras que abren ventanas al mundo y despiertan un interés por otros seres”.

Otro de los invitados a esta nueva edición de la Filbo es Mikael Niemi, un escritor que ha usado su pluma para tratar las tradiciones de comunidades nativas en la literatura sueca, enfocándose en temas del pueblo sami y de los tornedalianos. Cultivando su sueño de ser escritor, escribiendo cuentos y poemas desde los 15 años, al tiempo que se formó como técnico eléctrico y trabajó en un taller y en una editorial, en 1988 realizó su primera publicación. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, el 14 de agosto, a las 8:00 a.m., Niemi conversará con la lingüista y literata indígena colombiana Antonia Agreda, escenario en el que intercambiarán experiencias en torno a cómo hablar sobre las tradiciones y lenguas de grupos minoritarios, tanto en Suecia como en Colombia.

La novela negra tiene una presencia fuerte en la programación de esta nueva edición de la Filbo. Robert Karjel, un piloto de helicóptero que fue teniente coronel de la Fuerza Aérea de Suecia, escribió Mi nombre es N, obra en la que conjuga la ficción, el thriller y la novela negra, a partir de la creación de una historia transnacional en la que delincuentes de diversos orígenes geográficos, espías, terroristas, ladrones de arte y agentes del FBI se cruzan en el camino. Viveca Sten, autora de los libros que han inspirado la serie Sandhamn Murder, la creadora de las historias del inspector Thomas Andreasson y la abogada Nora Linde, que para 2019 publicó el décimo libro de la saga, bajo el título Buried in Secret, también tendrá un espacio virtual allí. A estos escritores se suma el dúo Hjorth & Rosenfeldt, autores de la Serie Bergman, y Anna Bågstam, quien escribió Stockholm Psycho.

La lista de los invitados suecos también incluye a Henrik Tamm, ilustrador y escritor que ha trabajado como diseñador conceptual en Hollywood, creando los mundos de las películas de Shrek y Narnia, entre otras, además de haber escrito e ilustrado libros para niños, como Ninja Timmy; Jujja Wieslander, creadora de la serie de libros de Mamá Muu, compuesta por más de diez títulos, una propuesta que nació desde la radio y que al día de hoy ha alcanzado la traducción a varios idiomas; Christer Fuglesang, el astronauta que, luego de haber pasado 27 días de su vida en el espacio y de haber realizado cinco caminatas espaciales, además de haber sido profesor de viajes espaciales en el Real Instituto de Tecnología, escribió Una loca aventura en el espacio; Niklas Natt Och Dag, miembro de una de las familias más antiguas de la nobleza sueca y autor de 1793, la primera entrega de una trilogía que ha renovado el thriller histórico en Europa, además de contar con la presencia de la dramaturga y escritora Sara Stridsberg.

“Los aislamientos preventivos, las restricciones a la movilidad y demás medidas que los Estados han adoptado para contener la propagación del COVID-19 suponen un considerable impacto en un sector especialmente vulnerable como el editorial, y en general el cultural”, se lee en el documento “El sector editorial iberoamericano y la emergencia del COVID-19”, elaborado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. En este informe, el organismo amparado por la Unesco afirma que la cancelación de las ferias del libro, el cierre temporal de las librerías y el “previsible descenso” del consumo a corto y mediano plazo pusieron al sector editorial en especial riesgo durante la pandemia. Ante este panorama, los encuentros alrededor de los libros resultan ser fundamentales, así como el accionar de los gobiernos, los gremios y los actores del sector para promover la lectura y algunas estrategias coordinadas a favor del mundo editorial.