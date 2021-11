Una biografía inmersiva de Frida Kahlo muestra su conversión en “icono pop”

Las dos Fridas (1931) “La parte más importante del cuerpo es el cerebro. De mi rostro me gustan mis cejas y mis ojos. Aparte de eso no me gusta nada más. Mi cabeza es demasiado pequeña. Mis pechos y mis genitales son corrientes. Del sexo opuesto, tengo el bigote y el rostro en general”: Frida Kahlo