Una campaña recolecta cartas para Albalucía Ángel por sus 90 años: así se puede participar

Albalucía Ángel nació en Pereira y deja en claro que cumple 90 años el próximo siete de septiembre, día en que recibirá un homenaje. Foto: Foto de Carlos Escobar

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Albalucía Ángel, una de las escritoras más destacadas de la literatura colombiana, cumple noventa años y para celebrarlo se abrió una campaña que buscar acercarla a sus lectores. Durante todo el mes de agosto, Penguin Random House estará recibiendo cartas escritas a mano de quienes quieran enviarle un mensaje para conmemorar esta fecha especial.

Se trata de una iniciativa impulsada por la editorial, la Feria del Libro de Pereira, la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno, el Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia y El Espectador, para homenajear la vida y obra de la autora de libros como “Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón”, “Dos veces Alicia”, “Los girasoles en invierno”, entre muchas otras.

Sus libros, que tocan temas como el conflicto armado, la memoria, la resiliencia, la corrupción y tantos otros temas que atraviesan a la sociedad colombiana, le han dado un lugar privilegiado en la historia de la literatura nacional. Es por esto que durante más de 50 años la escritora ha cultivado una gran base de lectores que han conectado con sus palabras y a quienes hoy se les hace un llamado para animarse a participar.

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Quienes deseen hacerlo simplemente tendrán que escribir una carta de su puño y letra y marcar el envío de la siguiente manera:

Albalucía Ángel

Penguin Random House Colombia

Carrera 7#75-51, piso 7

La invitación busca reunir la mayor cantidad de mensajes posibles de lectores que quieran expresar su admiración, su gratitud, compartir algún detalle de su lectura de los libros de Ángel o simplemente desearle un feliz cumpleaños. La recepción de cartas será hasta el próximo 30 de agosto con el fin de que todas puedan llegar a manos de la escritora antes de la fecha de su cumpleaños, el próximo 27 de septiembre.

Con esta campaña, se abre una puerta para que quienes se hayan sentido interpelados de alguna manera por el arte de Ángel puedan expresarle todo lo que los ha hecho sentir.

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