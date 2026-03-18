Héctor Abad Faciolince es finalista al Premio AENA, el ganador recibirá un millón de euros

Héctor Abad Faciolince es uno de los cinco nominados al nuevo premio de narrativa que se entregará en España. Foto: EFE - Carlos Ortega

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‘Ahora y en la hora’, de Héctor Abad Faciolince (Colombia); ‘Marciano’, de Nona Fernández (Chile); ‘El buen mal’, de Samanta Schweblin (Argentina), y los españoles ‘Canon de cámara oscura’, de Enrique Vila-Matas, y ‘Los ilusionistas’, de Marcos Giralt Torrent, son los finalistas de un nuevo Premio de Narrativa Hispanoamericana convocado en España.

El premio, promovido por el gestor aeroportuario español AENA, está dotado con un millón de euros (USD 1,15 millones al cambio de hoy) para la obra ganadora y con 30.000 euros (USD 34.600) para cada uno de los cuatro finalistas.

Los nombres de los cinco finalistas se han hecho públicos este miércoles en un acto celebrado en la librería La Mistral de Madrid, al que han acudido la escritora Rosa Montero, presidenta del jurado, el secretario del jurado, Jesús García Calero, y Nuria Zancot y Antonio Martínez Asensio como miembros del equipo de preselección.

El próximo 8 de abril se conocerá en una gala en Barcelona el nombre del ganador de esta primera edición del premio, que reconocerá obras originales de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas al castellano y publicadas en 2025.

Según explicó Rosa Montero, la decisión de dotar este premio con un millón de euros viene del deseo de que sea de referencia para las letras iberoamericanas de manera inmediata: “Si no se pone un millón de euros ninguno de vosotros estaría aquí ahora mismo”, dijo en referencia a los periodistas congregados.

“El Booker -un premio con el que se le compara- tiene ese prestigio porque lleva muchos años y le ha costado conseguirlo. El millón de euros lo que hace es colocar este premio desde el principio en un lugar alto y ahora tiene que estar a la altura, y eso cuesta”, dijo Montero.

Por ello, un equipo de preselección de diez personas se ha dedicado “en muy poco tiempo” -se convocó el 26 de febrero, aunque su labor comenzó antes- a hacer una labor de cribado de todo lo publicado en español en 2025. “Los scouts -exploradores- no hemos pasado un listado, sino una justificación de cada uno de los libros seleccionados, con el argumento de por qué ese libro tenía que estar”, explicó Martínez Asensio, que lo hizo con diez obras.

En el jurado que analizó estas propuestas y que pudo añadir las suyas propias, junto a Montero, han estado los escritores Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, José Carlos Llop, Elmer Mendoza y Leila Guerriero. Como entidades colaboradoras participan en el premio la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa.

El presupuesto total del premio superará los 2,5 millones de euros. De ellos, además del millón de euros para el premiado, se destinarán 1,4 millones a la adquisición de ejemplares por parte de AENA y más de 5.000 para distribuir a través de los ayuntamientos donde el gestor aeroportuario está presente y donarlos a espacios educativos, culturales y trabajadores de AENA.