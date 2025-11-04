Nathacha Appanah gana el premio Femina 2025 por su novela sobre feminicidios

(Archivo) Nathacha Appanah posa durante una sesión de fotos en Manosque, al sureste de Francia. Foto: AFP - JOEL SAGET

La escritora Nathacha Appanah, nacida en Isla Mauricio, ganó este lunes el Premio Femina, uno de los galardones literarios más importantes de Francia, por su novela La nuit au cœur, la historia de tres mujeres víctimas de violencia de género.

El Femina es otorgado por un jurado exclusivamente femenino. Fue creado en 1904 como respuesta al premio Goncourt, que en esa época privilegiaba a los escritores hombres.

En La nuit au cœur (La noche en el corazón), Appanah entrelaza el destino trágico de tres mujeres para mostrar la violencia ejercida por hombres celosos, brutales y manipuladores.

Una de ellas es Chahinez Daoud, madre de tres hijos pequeños, quemada viva cerca de Burdeos en 2021 por su marido, del que se había separado. El caso generó gran conmoción en Francia y reavivó el debate sobre la atención que brindan la policía y la justicia a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

La segunda mujer es Emma, prima de la autora, también madre de tres hijos, atropellada por su esposo en el año 2000 en Isla Mauricio. La tercera es la propia Appanah, quien huyó del compañero violento y paranoico con el que convivió hasta los 25 años.

“Es un libro que me ha tomado mucho tiempo escribir. Es un libro sobre la comprensión de la oscuridad y la dinámica de la violencia”, expresó la autora al recibir el premio.

En 2024, el Premio Femina fue otorgado al escritor francovenezolano Miguel Bonnefoy por El sueño del jaguar.

Este lunes, el jurado también concedió el Femina a la mejor novela extranjera al escritor irlandés John Boyne por Los elementos, una obra sobre el destino de cuatro personas víctimas de violencia sexual en su juventud en Irlanda.

En esa categoría, uno de los finalistas fue el español Javier Cercas con El loco de Dios en el fin del mundo, su libro sobre el fallecido papa Francisco.