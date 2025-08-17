Valeria, detective juvenil: la saga de aventuras de Albeiro Echavarría

Ilustración de uno de los libros de la saga sobre Valeria, personaje de ficción creado por Albeiro Echavarría. Foto: Andrés Rodríguez.

Hace poco se presentó la saga de este personaje en tres volúmenes: Valeria en el reino de Malagana (2017); Valeria y el misterio del retrato en miniatura (2019); Valeria y los extraños incidentes del río Escalerete (2021). En ellos, y partir de una serie de aventuras, se recrean acontecimientos de la realidad nacional que olvidamos fácilmente, pues solo estamos preparados para vivir en la inmediatez.

Albeiro Echavarría nos tiene acostumbrados a historias de ficción inmersas en situaciones reales, crudas, si se quiere, pero necesarias.

Es una literatura infantil-juvenil que tiene su lugar ganado gracias al contexto que sus lectores reconocen como parte del día a día y en el cual se ven realmente reflejados. Este tipo de literatura va creando huella: no solo hay ilusión por las aventuras de los personajes, sino por el descubrimiento de que el mundo es tan atroz como real. Es por esto que los libros de Echavarría son capaces de soñar en medio del caos.

En la obra de este autor hay un medido equilibrio entre la narración periodística (su escuela inicial de formación) y la narración de ficción, equilibrio que no es fácil de lograr: son búsquedas distintas, estructuras que se amalgaman solo como fruto del trabajo y la lectura.

En sus libros se encuentran sus pasiones lectoras y, en el caso particular de Valeria, la transversalidad de las novelas de detectives, donde cada sutil detalle es el origen del desenlace o el episodio que luego germinará como la historia subsecuente.

La Valeria dispuesta a utilizar sus “células grises” para desvelar misterios, que además está convencida de ser “reportera de sucesos misteriosos”, tiene como héroes a Hércules Poirot, Auguste Dupin y la sangre del autor alimentada en la cultura del Pacífico.

El personaje de esta saga surgió del mundo afro, felizmente se describe como negra, sin cuestionar si hay un eufemismo en sus palabras, sin teorizar su origen, sin tratar de “describir políticamente de forma correcta”.

Se siente orgullosa de lo que es su gente en medio de las tradiciones vallecaucanas llenas de fiesta, espontaneidad, comida, costumbres y arraigo. Y ella creció con un impulso de aventura a flor de piel, dispuesta a investigar con su espíritu juvenil las situaciones en las que se ve inmersa.

Tiene 14 años, es una niña adoptada, rodeada por un gran grupo de amigos, una nana y un creciente amor por la lectura. Se llama Valeria porque, además de que a su mamá le encanta la valeriana, sufre de narcolepsia. Estos sueños inesperados son la causa de su primera aventura: al quedarse dormida en el bus del colegio fue secuestrada no solo por un equívoco, sino porque detrás de ese acontecimiento hubo un hecho más profundo (aunque, por supuesto, no menos cruel): explotación indiscriminada de los tesoros precolombinos y, particularmente, los de la cultura Kansateurwa.

Valeria en el reino de Malagana pone en evidencia la oculta realidad de la venta ilegal del patrimonio que no se siente tan propio, quizá por el desconocimiento que tenemos del pasado y su importancia en la conformación del presente. Valeria encuentra que una chica de su edad llamada Milagros también está secuestrada y, gracias a su espíritu investigativo y su disposición para la aventura, logran liberarse y empezar a desatar un nudo que las llevará a enfrentarse con una peligrosa red de tráfico ilegal.

Un acontecimiento histórico que buscaba borrar de los anales al presidente de la Confederación Granadina Juan José Nieto Gil (por ser afrodescendiente), termina siendo el motivo central de la segunda aventura de la saga llamada Valeria y el misterio del retrato en miniatura.

Son varios los aspectos que le imprimen dinámica a esta historia: un bien histórico oculto, la ideología de Ku Klux Clan, un secreto guardado por muchos años y la sorpresa de verse inmiscuidos en un asunto de esta magnitud. Hay en este libro una profunda reflexión sobre la discriminación, no solo en lo visible y palpable del día a día, sino en la realidad de este fenómeno oculto por preservar intereses particulares.

Con Valeria y los extraños incidentes del río Escalerete vivimos la última aventura de nuestro personaje, que se encuentra de frente con el fenómeno de los grupos ilegales, su injerencia en el día a día de los campesinos y la economía regional. Es la familia directa de Valeria la afectada por esta situación y esta vez el enemigo es muy peligroso. Estamos ahora inmersos en territorios selváticos donde se convive con las leyendas regionales y donde se necesita no solo de la acostumbrada genialidad de Valeria y sus amigos, sino de acciones gubernamentales para dar solución a este tipo de problema. En este libro no solo recreamos una aventura extrema, sino que vamos creciendo a la par con Valeria, que ahora nos sorprende con su primer amor.

Titina, Chiqui the Nigt, Mercedes, J.P., Estívenson, Paco Candelo, Dorotea y Carlitos Dino son algunos de los personajes que, acompañados por ciudades del Pacífico colombiano y sus costumbres, acompañan a Valeria, reportera de sucesos misteriosos. No es solo una lectura de aventuras, es también el retrato de las realidades de las familias actuales y el pensamiento despierto e inquieto de nuestros jóvenes.