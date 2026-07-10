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Vicky Dávila será la nueva presidenta de la junta directiva de Semana

La periodista y excandidata presidencial volverá a la revista tras su paso por la política.

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Redacción Cultura
10 de julio de 2026 - 01:36 p. m.
Vicky Dávila anunció su aspiración a la presidencia a finales de 2024.
Vicky Dávila anunció su aspiración a la presidencia a finales de 2024.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Vicky Dávila, quien aspiró a la presidencia en las elecciones de 2026 y fue directora de la Revista Semana hasta 2024, será la nueva presidenta de la junta directiva del medio. En una comunicación emitida por la revista se anunció que la periodista había sido elegida como miembro de la junta directiva y que por unanimidad había sido escogida como presidenta durante una asamblea extraordinaria.

Dávila será la “máxima autoridad editorial del grupo de medios”, mientras que Yesid Lancheros, actual director de la revista Semana, permanecerá en su cargo.

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La periodista estuvo al frente de la revista durante varios años, hasta que dejó el puesto para aspirar a la presidencia. Su paso por la política culminó cuando perdió en la consulta interpartidista contra Paloma Valencia, al obtener 238.000 votos. En ese momento anunció que regresaría a Semana y comenzó a publicar de nuevo con una entrevista al entonces candidato Abelardo de la Espriella.

Según informó Semana, el nuevo cargo de Dávila será el mismo que creó Felipe López Caballero, fundador de la revista, quien presidió la junta directiva de la revista, mientras que Alejandro Santos era su director. Uno de los retos a los que se enfrentará la periodista será: “profundizar el alcance e impacto de este medio en todas sus plataformas digitales”.

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Vicky Dávila, nacida en Buga, Valle del Cauca, tiene 53 años y ha construido una carrera periodística trabajando en medios como Noticias RCN, La Fm, La W, antes de convertirse en directora de Semana.

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Por Redacción Cultura

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Jaime Nougues Jurado(85895)Hace 45 minutos
Era el único espacio que tenía para conseguir chamba. Porque si no, vuelve a Youtube como cuando la echaron de RCN que dijo que se estaba muriendo de hambre por culpa Uribe. Recuerda su " famoso " espacio, hoola...
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Caleño82(jx49o)Hace 58 minutos
Se puede cuestionar el valor como periodista que esta mujer tiene, pero lo que es indudable es que se conserva muy bien. Al menos para mí, es un verdadero placer verla.
Reinel Perez(44049)Hace 1 hora
Los judios gilinsky convirtieron semana en un pasquin que muy pocos leen
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