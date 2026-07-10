Vicky Dávila será la nueva presidenta de la junta directiva de Semana

Vicky Dávila anunció su aspiración a la presidencia a finales de 2024. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Vicky Dávila, quien aspiró a la presidencia en las elecciones de 2026 y fue directora de la Revista Semana hasta 2024, será la nueva presidenta de la junta directiva del medio. En una comunicación emitida por la revista se anunció que la periodista había sido elegida como miembro de la junta directiva y que por unanimidad había sido escogida como presidenta durante una asamblea extraordinaria.

Dávila será la “máxima autoridad editorial del grupo de medios”, mientras que Yesid Lancheros, actual director de la revista Semana, permanecerá en su cargo.

Le sugerimos: La economía de la atención explicada con el Mundial

La periodista estuvo al frente de la revista durante varios años, hasta que dejó el puesto para aspirar a la presidencia. Su paso por la política culminó cuando perdió en la consulta interpartidista contra Paloma Valencia, al obtener 238.000 votos. En ese momento anunció que regresaría a Semana y comenzó a publicar de nuevo con una entrevista al entonces candidato Abelardo de la Espriella.

Según informó Semana, el nuevo cargo de Dávila será el mismo que creó Felipe López Caballero, fundador de la revista, quien presidió la junta directiva de la revista, mientras que Alejandro Santos era su director. Uno de los retos a los que se enfrentará la periodista será: “profundizar el alcance e impacto de este medio en todas sus plataformas digitales”.

Podría interesarle: Hallan un cuadro inédito de Velázquez perdido por más de 400 años en colección privada

Vicky Dávila, nacida en Buga, Valle del Cauca, tiene 53 años y ha construido una carrera periodística trabajando en medios como Noticias RCN, La Fm, La W, antes de convertirse en directora de Semana.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖