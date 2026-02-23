Villa de Letras: el evento que reunirá en Boyacá a exponentes de la literatura colombiana

Mario Mendoza, Pilar Quintana, Ricardo Silva y otros escritores participarán en charlas y conversatorios de la segunda edición de Villa de Letras. Foto: Andrés Torres, Manuela Uribe y Óscar Pérez

Villa de Leyva se convertirá en el punto de encuentro para la segunda edición de Villa de Letras, un evento que reunirá a algunos de los mayores exponentes de la literatura colombiana. La programación se desarrollará del 25 de febrero al 1 de marzo, con actividades dirigidas a todas las edades.

Entre las figuras que estarán presentes durante el evento se encuentran los autores Mario Mendoza, Pilar Quintana, Ricardo Silva y Petrit Baquero, así como la periodista Yolanda Ruiz, la politóloga y escritora Olga Behar y el cineasta Augusto Bernal. También se contará con la participación del publicista argentino Ángel Beccassino y de la politóloga mexicana, criada en Colombia y Costa Rica, Carolina Ardila Behar.

La agenda de estos días incluirá talleres y proyecciones de cine. Además, los asistentes podrán disfrutar de distintas charlas con los invitados. El viernes 27 de febrero, Pilar Quintana conversará con Darío Restrepo, mientras Ángel Beccassino hablará con Jotamario Arbeláez. Ambos eventos tendrán lugar en el Claustro San Francisco.

Este sitio también será el punto de encuentro de los eventos programados para el sábado 28 de febrero, entre los cuales se incluyen charlas con Petrit Baquero, Mario Mendoza, Ricardo Silva, Olga Behar y Carolina Ardila.

El domingo 1 de marzo, Villa de Letras cerrará con una charla de Augusto Bernal, donde hablará sobre el humor en el cine y con una conversación entre Yolanda Ruiz y la escritora Ana María Echeverri.

En la franja de los talleres se podrán encontrar espacios destinados a las infancias, así como eventos de escritura creativa para todas las edades, uno de ellos enfocado en el concepto de biodiversidad y otro en la obra de Libia Carmenza Romero y Jairo Aníbal Niño.

Por último, la música se integrará a la programación con el concierto de apertura, interpretado por el Coro Allegro, bajo la dirección de Hernando Riaño. Esta presentación será el 27 de febrero a las 7:30 p. m., en la Plaza Principal Iglesia Nuestra Señora del Rosario. También estará el evento “Bolero al desnudo”, donde la actriz, música y gestora Tatiana Jáuregui desarrollará una puesta en escena junto al poeta Jotamario Arbeláez.

Algunos eventos son de pago y otros tendrán entrada libre o con inscripción previa. Para consultar los horarios, lugares y costos de cada evento, ingrese aquí.