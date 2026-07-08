La actriz colombiana Viña Machado debuta en la poesía con “La calma del volcán”

Viña Machado hizo parte del elenco de "Cien años de soledad". Foto: Instagram @vinamachado - Instagram @vinamachado

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La actriz y modelo colombiana Virginia “Viña” Machado anunció su debut en la poesía con el libro “La calma del volcán”. En este poemario, publicado por Penguin Random House, la actriz reveló una faceta creativa “profundamente personal”, mencionó la editorial en un comunicado de prensa.

Machado, quien recientemente ganó el Premio India Catalina a Mejor Actriz de Reparto por su participación en Cien años de soledad, mencionó en sus redes sociales que lleva escribiendo aproximadamente 23 años, “sin saber que algún día todos esos poemas, escritos sin un destinatario, encontrarían un hogar en un mismo lugar”, dijo.

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Según la editorial, el poemario propone un recorrido por las distintas formas del deseo (físico, emocional y sexual), así como por las huellas que dejan el amor, la ausencia y la memoria en el cuerpo y en la identidad.

“La calma del volcán” se divide en cuatro secciones, inspiradas en los elementos de la naturaleza: fuego, tierra, aire y agua. “Cada parte representa una etapa emocional que acompaña el recorrido de un vínculo intenso, imperfecto e inolvidable, mientras la voz poética avanza hacia el reencuentro consigo misma”, se lee en el comunicado.

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De acuerdo con Machado, este libro “guarda una parte de mi historia, de mis silencios, de mis preguntas y de todo aquello que alguna vez solo existió entre el papel y yo”.

Algunas de las temáticas que abordó la actriz incluyen la idealización del amor, el deseo femenino, la autonomía emocional y la reconstrucción del yo, que dialogan con temas actuales desde la sensualidad, la delicadeza y la introspección.

El libro se publica bajo el sello Grijalbo y actualmente se encuentra en librerías de todo el país. “Escribir este poemario fue desnudarme de una manera distinta. No desde la piel, sino desde el alma. Cada poema guarda una parte de mí que, durante mucho tiempo, solo existió en silencio”, aseguró Machado.

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