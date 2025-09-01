Visite la IX Bienal Internacional de Fotografía en Bogotá: lugares y fechas

La fotógrafa keniana Thandiwe Muriu será una de las participantes internacionales de la Bienal de Fotografía. Sus obras estarán expuestas desde el 4 de septiembre en el Museo Colonial. Foto: Thandiwe Muriu / Cortesía

El fin de semana comenzó la novena edición de la Bienal Internacional de Fotografía, también conocida como Fotográfica Bogotá 2025. Este evento reúne en varios puntos de la ciudad las imágenes de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Para este año, se reunieron fotógrafos de más de 10 países que vienen al país no solo a mostrar su arte, sino a compartir su experiencia con quienes quieren iniciarse en este campo. Destaca la presencia de diez palestinos que visitarán Colombia en representación de su país, que es uno de los invitados de honor de esta edición. Además de ellos, el evento también tendrá participantes provenientes de Suecia, España, Francia, México, Brasil, Chile, Eslovaquia, Nigeria, Japón, entre otros.

Ahora bien, que Palestina sea uno de los protagonistas de este evento no quiere decir que las muestras vayan a girar en torno a la ofensiva de Israel sobre su territorio. Al contrario, la curaduría del evento se hizo pensando en resaltar el arte que va más allá de la guerra.

Como lo explicó la semana pasada Gilma Suárez, la directora del Fotomuseo, en una conversación para este diario: “Ya no nos caben más imágenes de la masacre, del genocidio que se está viviendo en Palestina. Entonces, ¿por qué no presentar la cultura palestina, el arte palestino?“.

A continuación, todas las sedes que tendrá Fotográfica Bogotá 2025 y los artistas que expondrán sus obras allí.

¿Dónde ver las exposiciones de la Bienal Internacional de Fotografía?

La Bienal tendrá un total de ocho puntos en los que se podrán visitar las exposiciones fotográficas y donde, además, se realizarán algunos de los eventos planeados en el marco de este evento como el ciclo de cine y el ciclo teórico, dedicado a quienes quieran aprender más sobre este oficio de la mano de expertos nacionales e internacionales.

Los lugares que componen la ruta de la Bienal son:

El Museo Santa Clara

El Claustro de San Agustín

El Museo Colonial

El Museo de Bogotá

El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

El Centro Cultural Gabriel García Márquez

La Universidad de Los Andes

La Universidad Jorge Tadeo Lozano

Todos estos puntos están ubicados en el centro de la ciudad, por lo que los visitantes que quieran visitar varios de ellos podrán hacer el recorrido a pie. Algunas de las exposiciones estarán disponibles hasta comienzo de noviembre, pero esto varía según la locación.

Para más información sobre los artistas participantes y la duración de las exposiciones, puede visitar la página oficial del fotomuseo: www.fotomuseo.org.