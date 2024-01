Willem Dafoe obtuvo su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood

En el centro, de rodillas, Willem Dafoe, durante la ceremonia en la que se le honró con una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Foto: AFP - MICHAEL TRAN

Anoche, Poor Things fue reconocida como la Mejor película musical o comedia en los Globos de Oro 2024. Emma Stones también ganó la batalla y se alzó con el galardón como Mejor actriz por su papel protagónico en esta cinta. Mientras tanto, la racha ganadora no alcanzó a Willem Dafoe, quien estaba nominado como Mejor actor de reparto por aquel largometraje. Sin embargo, hoy la revancha llegó para Dafoe.

El actor recibió este lunes una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, con la que se le hace un reconocimiento a personalidades que han contribuido en la industria del cine, la televisión, la música y la radio. Actores como Marlon Brando, Robin Williams, Tom Hanks, Morgan Freeman, Adam Sandler, Ryan Reynolds, Keanu Reeves, entre otros, también han sido homenajeados con la inscripción en la acera que se extiende desde Hollywood Boulevard hasta Vine Street.

En la ceremonia estuvo presente Steve Nissen, presidente y consejero delegado de la Cámara de Comercio de Hollywood (entidad encarga del reconocimiento); Ellen K, locutora de radio estadounidense, y los actores Patricia Arquette y Pedro Pascal, quienes fueron los oradores durante el homenaje, en el que Dafoe consiguió la estrella número 2.768 del Paseo de la fama de Hollywood.

La carrera cinematográfica de Willem Dafoe incluye más de cien títulos, pasando por personajes como el de Norman Osborn, el archienemigo del Hombre Araña, que ha encarnado en varias de las entregas de Spider-Man, la última vez fue en 2021 en Spider-Man: No Way Home.

Otro de sus personajes más recordados es el de Jesús en La última tentación de Cristo, película de Martin Scorsese. A aquellos largometrajes se suman filmes como Platoon, The Florida Project, Shadow of the Vampire, Nightmare Alley, The Grand Budapest Hotel, The Lighthouse, The Northman, entre otros.

La temporada de premios apenas comienza y, tal vez, de la estrella en el Paseo de la fama de Hollywood, Dafoe pase a recibir el Óscar el próximo 10 de marzo. Primero habrá que esperar si el 23 de enero la Academia de Hollywood lo incluye entre los nominados a Mejor actor de reparto por su interpretación en Poor Things.

