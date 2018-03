Candidatos se pronuncian sobre salida de Rodrigo Londoño de la carrera presidencial

Los aspirantes a la Presidencia de la República se pronunciaron este jueves acerca de la declinación de Rodrigo Londoño, Timochenko, de la carrera por la Casa de Nariño, teniendo en cuenta su delicado estado de salud, razón por la que fue sometido a una cirugía de corazón abierto el miércoles.

Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, envió un mensaje a través de sus voceros de prensa en el que señala que es entendible que la FARC haga el retiro de su candidato, pues este no tiene las condiciones de salud para presentarte. “No he conversado nunca con las Farc y no aceptaríamos su apoyo (…) No tenemos ninguna afinidad ideológica con esa organización”, dijo Fajardo.

De igual forma, desde la campaña de la candidata Piedad Córdoba se señaló que para aspirar a un cargo de elección popular se deben tener condiciones de salud óptimas y que Timochenko debe concentrarse en su recuperación. Córdoba “comprende muy bien que la disposición de salud es indispensable para el ritmo de una campaña presidencial. Dicha cancelación no afecta la composición de la campaña de Piedad Córdoba de ninguna manera”.

Por su parte, Juan Carlos Pinzón expresó que el próximo presidente de Colombia debe tener todas las condiciones médicas para atender la responsabilidad de ejercer la autoridad en el territorio nacional. “Por eso me voy a someter a un chequeo médico y lo lo voy a publicar para que el país conozca esa condición”, dijo Pinzón. Alejandro Ordóñez atacó a Timochenko y dijo que nunca debió ser candidato presidencial.

La FARC anunció de manera oficial este jueves que Timochenko no continuaba en la contienda electoral a la Presidencia de la República. Aunque ya se suponía que Londoño quedaría por fuera, Iván Márquez, cabeza de lista al Senado por el nuevo movimiento, confirmó la información: "Circunstancias ampliamente conocidas sobre el proceso de recuperación tras la cirugía, unidas a las ya señaladas por falta de garantías, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial".

Así mismo se señaló que nadie reemplazará a Timochenko en su aspiración, sin embargo, mucho se teje sobre a qué candidato podría apoyar la FARC para la Presidencia.