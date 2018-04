Redes sociales

Datos personales: un negocio electoral

Nicol Uribe

Estas fueron las palabras de Mark Zuckerberg luego de conocer el escándalo con Cambridge Analytica y Facebook. Es claro que las bases de datos de cientos de usuarios que usan redes sociales son un negocio y se comercializan todos los días. Luego de las declaraciones, los ciudadanos empezaron a mostrar más interés en la privacidad de sus redes sociales y hasta en Colombia muchos personajes públicos anunciaron el cierre de sus cuentas en dicha plataforma.

Las bases de datos, entendidas en su forma más simple como el conjunto de información que se recopila y organiza para un fin específico, vinculadas y correlacionadas con muchos otros datos, conforman lo que se denomina hoy en día “big data”. Poderosa herramienta que se utiliza en todos los campos de la ciencia, incluso en el industrial, para la medición de tendencias, así como en el político y en el científico, entre otros. Hace aproximadamente 20 años se creía que la base de datos más grande del mundo la tenía la NSA (Agencia de Seguridad Nacional), que se encarga de contar con los mayores recursos tecnológicos en aras de proteger la información y el análisis de inteligencia para los Estados Unidos de América. Sin embargo, Walmart, la cadena de supermercados estadounidense, supera la información de la NSA, pues usando su tarjeta puntos obtienen datos exactos de sus clientes, como lugar de residencia, nombres de su núcleo familiar, salario, gustos, aficiones. De hecho, con esta base de datos pueden saber cuándo se encuentran en vacaciones. Algo similar a lo que hoy publicamos en nuestras redes sociales. ¿Se imagina usted si esta cadena suministrara todos estos datos a un candidato político?

Facebook no es la única empresa que se ha relacionado con la venta de bases de datos, pues también lo hacen las multinacionales, entes gubernamentales, universidades y hasta pymes, pero hay que advertir que estos datos no son susceptibles de ser comercializados sin la autorización previa y escrita de su titular. En Colombia, la ley 1581 de 2012, que regula el tema del habeas data como derecho fundamental previsto en el artículo 15 de nuestra Constitución Nacional, establece claramente que existen los denominados “datos sensibles”, entendiendo por estos “los que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los biométricos”.

Es decir, si no se cuenta con esta autorización, bien sea física u online, y quien los tenga en su poder pretenda venderlos o suministrarlos gratuitamente a un partido o candidato político, estaría incurriendo en un uso indebido de datos personales, pudiendo ser investigado y sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio con multas de carácter personal e institucional. Además, el titular del dato, es decir, el ciudadano del común, tiene derecho a solicitar a quien haya recopilado y almacenado sus datos, ser borrado o excluido de esas bases de datos y evitar así que sean administrados o vendidos ilícitamente.

El Observatorio de Redes Sociales y el semillero de investigación de Publicidad Internacional de la Universidad Sergio Arboleda realizaron un ejercicio de obtención y análisis de información sobre el efecto que ha tenido en las redes de Colombia y Estados Unidos el error que reconoció el creador de Facebook relacionado con las bases de datos privadas en las campañas electorales. A través del software Social Studio –una herramienta de escucha digital que, de acuerdo con unos parámetros establecidos, recopila todo lo que se está diciendo o divulgando en Internet en períodos de tiempo específico– se indagó la participación de los jóvenes sobre este tema que fue tendencia mundial la semana pasada y los resultados fueron los siguientes:

Se observó que la intervención de los adolescentes entre 18 y 20 años fue de 429.000 en Estados Unidos. Los hombres tuvieron mayor participación con el 74 % y la minoría fueron las mujeres con un 20 %. Lo sorprendente es que los adultos entre 45 y 54 años manifestaron en todas sus redes sociales la inconformidad sobre el tema del mal manejo que se había hecho sobre la privacidad de datos. En Colombia, solo el 12 % de los jóvenes entre 18 y 20 años habló de dicho tema, de los cuales el 62 % fueron hombres y las mujeres se pronunciaron en un 11 %. Los adultos entre 35 y 44 años tuvieron mayor movimiento en redes sociales frente a dicho acontecimiento.

Por otro lado, se analizaron las participaciones masivas en diferentes plataformas digitales en EE.UU., en el período comprendido entre el 6 y el 13 de abril de 2018, y Social Studio arrojó que Twitter lidera las redes sociales con el 96,3 % de las menciones, lo que significa que en esta red social fue donde más se habló del asunto. En Colombia ocurrió algo similar, ya que se realizaron 629.000 menciones, en las cuales Twitter llevaba la delantera con el 91,1 %. El programa también indicó las palabras más escritas, mencionadas y difundidas por redes sociales en Colombia, y Facebook - Mark - Zuckerberg - #Facebook - #Congress fueron las más relevantes.

Es pertinente recordar que la privacidad de los datos, como su nombre lo indica, hace parte de la intimidad de las personas, así que si usted recibe a través de sus redes sociales o por correo electrónico información con la que se le invita a votar por un candidato en particular, debió previamente haber autorizado el uso de sus datos, incluyendo la posibilidad de que se la enviara este tipo de información. Existen muchas formas a través de las cuales terceros con los que no hemos tenido contacto previo acceden a nuestros datos personales, empezando por las aplicaciones que usamos habitualmente para transportarnos, hacer domicilios o compras online, que cuentan con toda nuestra información personal y podrían comercializarla fácilmente, así que no se le haga raro si le llega un mensaje de texto con publicidad política u otra información no previamente autorizada por usted.

Otra práctica muy común en el mundo es que bajo el disfraz del control de satisfacción del cliente o encuestas “sencillas” sobre sus gustos y aficiones, las cuales pululan en épocas electorales, logran reunir información trascendental que resulta ser el “comodín” de cualquier aspirante a cargo público. Cabe preguntarse cómo obtienen los datos personales los candidatos o partidos políticos para enviar publicidad política y si, además, tienen políticas éticas definidas para el uso de estos.