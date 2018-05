Diez minutos sobre la paz y la justicia: Marta Lucía Ramírez en el #RetoDelos10Minutos

“Yo personalmente creo que la Jurisdicción (Especial para la Paz) se podría reformar”, apunta Marta Lucía Ramírez cuando le preguntan cuáles serían las decisiones de un eventual gobierno de Iván Duque sobre esta materia. En general, dice ella, varias cosas quedaron mal hechas con la JEP porque, entre otras cosas, genera condiciones desiguales para los militares. “Y yo creería que la JEP no puede tener una duración indefinida en el tiempo, porque esto es algo que debilita realmente a la justicia colombiana”, añadió.

A Sebastián Aristizábal, un ciudadano del Quindío, le bastaron 10 minutos para recapitular y concretar varios temas que han sido fuente de polémica durante esta campaña presidencial. Aristizábal conversó el pasado 16 de mayo con Marta Lucía Ramírez, fórmula vicepresidencial de Iván Duque, en el marco de la iniciativa Aló, ¿por favor Colombia? En un tono directo, concreto y ágil Aristizábal preguntó sobre asuntos como la propuesta de Iván Duque de unificar las cortes, qué pasaría en ese caso con la tutela, qué harían ella y el candidato del Centro Democrático en favor de la paz y hasta cuáles serían sus acciones frente a la JEP.

Marta Lucía Ramírez aclaró, en primer lugar, que la propuesta de unificar las cortes vino de una intervención de Iván Duque en un debate en Estados Unidos (donde solo existe una corte) y que más que un asunto decidido, se trata de una posibilidad que hay que evaluar. No obstante, la candidata a la vicepresidencia zanjó su posición: “yo realmente soy más partidaria de mantener una Corte Constitucional independiente. Me parece que el papel de la Corte Constitucional ha sido muy valioso, de ninguna manera se podría pensar que una unificación vaya a ir en detrimento de la tutela, que es algo que han salido a criticar muchos, eso no sería deseable ni pensable”.

Aunque al final de la llamada Ramírez lamentó que Aristizábal no hubiese preguntado sobre las propuestas para el Quindío, la llamada entre ambos es una muestra de cómo los ciudadanos necesitan profundizar sobre muchos asuntos que se abordan en los debates o las entrevistas, pero no alcanzan a tener el énfasis que a ellos les interesan. A pocos días de la primera vuelta, quedan más preguntas por hacer y Aló, ¿por favor Colombia?, en alianza con El Espectador, seguirá buscando los espacios para contactar a los ciudadanos de distintos rincones del país con los candidatos.

