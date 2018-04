JJ Rendón le declara la guerra a Gustavo Petro

-Redacción Política

El estratega político venezolano, JJ Rendón, más conocido como “el rey de la propaganda negra”, aterrizó nuevamente en la campaña política colombiana. Y esta vez, asegura que su participación es por cuenta propia y sin contratos y dio a entender que sus objetivos son las campañas de la izquierda. Incluso, se adjudicó la renuncia de las aspiraciones Presidenciales de Timochenko y Piedad Córdoba; y amenazó con que ahora va por el exalcalde Gustavo Petro.

La aparición de Juan José Rendón fue en el show de televisión del conocido periodista peruano Jaime Bayly, y tras analizar las situaciones políticas de Estados Unidos y Venezuela destino unas palabras sobre la campaña Presidencial colombiana. Un escenario en el que J.J Rendón siempre termina participando, y consigue jugosos contratos con los aspirantes, las últimas dos elecciones prestó sus servicios al hoy saliente presidente de la República, Juan Manuel Santos.

(Contexto sobre esto: Revuelo político por mediación de J. J. Rendón con narcos)

Tras señalar que tiene una pelea personal con la izquierda y el comunismo en toda Latinoamérica, Rendón afirmó con sus conocidos sarcasmos: “Y en Colombia, saludos a Piedad. Estoy muy feliz de que te retires. Me ocupé de Piedad, me ocupé de las Farc. Me estoy ocupando de Petro por mi cuenta y riesgo. con mis amigos, con mis apoyos, con mi dinero. Punto. Y desde afuera. O sea, que no pueden decir que estoy en participación política en Colombia. Y no estoy trabajando para ninguna campaña. Y Petro lo sabe, y lo ha dicho. Y le duele. Y le va a doler más” expresó.

A renglón seguido sostuvo que va a hacer todo lo posible para que pierda Petro, pues para JJ Rendón es un representante de la izquierda más recalcitrante y que constituye un peligro, y agregó a su análisis que si Iván Duque no gana en la primera vuelta se le va a complicar en la segunda. “Porque hay alianzas. Yo no creo, por ejemplo, que Fajardo (Sergio) es un candidato del centro. Yo creo que es de la izquierda”. Además, consideró que Petro tiene posibilidades de ganar en segunda vuelta.

Los últimos ocho años, JJ Rendón ha figurado en algunos escándalos de la política colombiana. Por ejemplo, fue señalado de intermediar, en 2011, ante el el gobierno Santos para impulsar una negociación política con un grupo de narcotraficantes. Luego, en la campaña de 2014, fue acusado por el uribismo de infiltrar la campaña en el escándalo del Hacker Andrés Sepúlveda. Ahora, el “rey de la propaganda negra” le ha jurado la guerra al exalcalde de Bogotá.