La amargura en la sede de Vargas Lleras

LEONARDO BOTERO

Mientras que en los lugares donde Iván Duque y Gustavo Petro celebraron su paso a la segunda vuelta para elegir presidente de Colombia el próximo 17 de junio, los seguidores de Germán Vargas Lleras se reunieron en la sede principal de la campaña del exvicepresidente, en una casa en el norte de Bogotá, aunque ese no era el lugar original donde los vargalleristas verían los resultados. Al principio, el punto de encuentro era el centro de convenciones G12, donde llegaría el ahora excandidato.

Desde antes de las 4:00 de la tarde, hora indicada por las autoridades para el cierre de los puntos de votación, ya habían llegado varias decenas de sus seguidores al auditorio del G12, que había sido organizado para la llegada. La tarima estaba adornada con pancartas y en el centro había un atrio con el logo de "Mejor Vargas Lleras", el movimiento creado por el exvicepresidente de Juan Manuel Santos para avalar su candidatura a la Presidencia.

Pero desde el primer momento las cosas no pintaban bien. A las 4:25 pm, por ejemplo, cuando apenas se habían contado los votos del 25 % de las mesas, ya estaban configuradas las tendencias: los punteros, y quienes al final se enfrentarán en la segunda vuelta, eran Duque y Petro, después estaba Sergio Fajardo, Vargas en el cuarto puesto y, por último, Humberto de la Calle. Unos resultados que se correspondían a lo mostrado por las encuestas, con excepción de algunos sondeos que sí ubicaban al también exministro de Vivienda en una segunda vuelta.

(Lea aquí: "No me arrepiento de nada de lo que hice": Vargas Lleras).

Con el pasar del tiempo y la publicación de más boletines, la realidad se hizo más evidente: Vargas Lleras incluso tuvo que esperar hasta el preconteo del 74 % de las mesas para superar el millón de sufragios. Y entonces, en el G12 se empezó a notar el pesimismo. Algunos sentados en el piso, otros con caras preocupadas y muchos empezando a irse. Cuando los boletines correspondían a más del 90 % de las mesas, se anunció entre los seguidores que él no iría sino que se pronunciaría en la sede de campaña principal del movimiento "Mejor Vargas Lleras", al norte de Bogotá.

Ya pasadas las 6:00 de la tarde, la sede de campaña del exvicepresidente empezó a llenarse, aunque, hay que decirlo, muchos de los que estaban allí eran periodistas atentos al pronunciamiento del excandidato. Mientras esperaban sus palabras, los seguidores hablaban, sobre todo, de los errores en la campaña para apenas conseguir 1'407.604 sufragios.

Unos aseguraban que se hizo lo posible para obtener un mejor resultado, mientras que otros se preguntaban qué había sucedido con la maquinaria de partidos como Cambio Radical y La U (que en las elecciones al Congreso alcanzaron casi cuatro millones de votos), así como algunos miembros del Partido Conservador, que meses atrás habían adherido al movimiento. En este punto, incluso, uno de los seguidores que estaba en la sede aseguró que “nuestros senadores y representantes no trabajaron nada”. Otro punto álgido de conversación era si Vargas Lleras anunciaría su apoyo a Duque o a Petro.

Entre los que llegaron a la sede, y que apoyaron la campaña, estaban el exiministro de TIC, David Luna; el senador Germán Varón, el representante a la Cámara y senador electo David Barguil y el director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez. Ninguno de ellos quiso pronunciarse sobre los resultados en las urnas de esta tarde.

(También: Por fin, con el 53 %, los votos le ganaron a la abstención).

Quien sí lo hizo fue el rapero y excandidato al Senado por Cambio Radical, Don Popo Ayara, quien aseguró que “las encuestas siempre lo vieron de cuarto. Puede que no fuera el candidato más alegre ni el más eufórico, pero era el de mayor experiencia de manejo de país. La gente decidió por los extremos, por las esquinas y hay que respetarlo”.

El esperado pronunciamiento de Vargas Lleras fue corto y no ofreció, al menos de momento, ninguna sorpresa. Su discurso no inició hasta después de que terminaran los aplausos y los coreos de "Germán, Germán" de quienes decidieron acompañarlo. Afirmó que en los próximos días anunciará lo que hará en segunda vuelta; resaltó la disminución del abstencionismo (desde 1998 no eran más los votantes que los ausentes); agradeció a su familia y a su fórmula vicepresidencial, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, y resaltó, de nuevo, el que fue su principal argumento durante la campaña: su experiencia en lo público.

A la pregunta de una periodista de qué había pasado con las 4,5 millones de firmas que avalaron su candidatura, respondió: "No nos acompañaron", lo que significó los aplausos de los presentes.

"Creo que contribuimos en la forma en que nos fue loable, promoviendo nuestras ideas, nuestro programa con la mayor altura. Siempre dije que había que defender la institucionalidad y la democracia. Qué buena fue la participación tan alta que hoy tuvimos, con lo cual sale fortalecida la democracia. Claro, me queda el desconsuelo de que los resultados no nos favorecieron, pero esas son la regla de la democracia", concluyó.

