Las condiciones de la ‘Alianza Verde’ para apoyar a Gustavo Petro

-Redacción Política

La Alianza Verde, partido que hizo parte de la Coalición Colombia con la que participó en la campaña electoral Sergio Fajardo, sigue deshojando margaritas. Mientras se acerca la segunda ronda del 17 de junio, los militantes de esa colectividad continúan debatiendo sobre qué rumbo coger dado que, “no queríamos que el país eligiera entre dos odios y dos miedos”, dice el exconcejal y senador electo Antonio Sanguino.

Por eso, en la reunión que tendrá lugar este jueves, en el Club de Ejecutivos, Sanguino llevará cinco propuestas a su colectividad aún dividida entre si apoyar al exalcalde Gustavo Petro, votar en blanco o dejar en libertad a sus militantes. “Es necesario precisar unos asuntos que espantan, que generan miedos y que han surgido a lo largo de la campaña, ya sea infundados o derivados de opiniones del propio Gustavo”, agregó el senador electo.

¿Cuáles son? Principalmente, que se comprometa con que no convocará a una Asamblea Nacional Constituyente y que, por ende, cerrará las altas cortes y el Congreso de la República. “Que haya un respeto por la institucionalidad y que no va a llevar al país al abismo”, dijo. Sobre este punto, Petro se ha rectificado y ha dicho que ya no tiene la intención de una Constituyente pues, según afirma, la bancada independiente que se eligió el 11 de marzo le da las suficientes garantías para creer en el poder Legislativo.

El segundo punto tiene que ver con el respeto al derecho de propiedad privada y que se comprometa con no desarrollar acciones de expropiación arbitraria. Y es que según Sanguino, aquella propuesta que obligaría a los dueños de más de 500 hectáreas “improductivas” a vender sus tierras al Estado por cuenta de los altos impuestos no es lo deseable. “Esa propuesta genera miedo y lo que trae el Acuerdo de Paz en materia de tierras es suficiente”, dijo.

Un tercer aspecto tiene que ver con pedirle al candidato de la Coalición Colombia que asuma una postura de responsabilidad fiscal a la hora de materializar sus ideas. “Que nos espante el miedo a decisiones populistas sin suficiente sustento financiero. Ya tenemos experiencia que los gobiernos progresistas, en el afán de atender derechos, tienen la tentación de hacerlo de manera universal y exprés. Todas las políticas sociales y las decisiones públicas deben tener un alto grado de responsabilidad fiscal, no disparar el gasto público de manera irresponsable”, dijo.

Lo anterior, teniendo en cuenta propuestas como aquellas de sustitución de energías fósiles por energías limpias y desestimar la producción de petróleo en Colombia que ha servido al país para su crecimiento económico. Especialmente, en momentos en que los precios por barril vienen al alza. “Son propuestas que se tienen que implementar de forma gradual”, advierte.

La cuarta petición tiene que ver con la manera en la que Petro conformaría su eventual gabinete. Le pide criterios de meritocracia, alejados de la burocracia e intercambio de favores políticos. Además, le piden representación regional y equitativa. “Que esté a la altura de lo que el país espera”, dijo.

Finalmente, que asuma un compromiso en la lucha contra la corrupción, adhiriendo a los siete puntos que adelanta la consulta de la Alianza Verde, próxima a votarse en el Congreso de la República para su respectiva convocatoria. De momento, se trata de una serie de condiciones que llevará Sanguino a la reunión de este jueves y que serán evaluadas por el pleno de sus militantes. Lo que sí es un hecho evidente es que la adhesión al candidato Duque queda descartada.

“Ojalá la decisión se tome de consenso con la Coalición Colombia, y vamos a tratar de buscar la mejor solución para ella. Nuestros votos no son endosables sino libres”, puntualizó.

