“No considero posible aún una alianza con Sergio Fajardo”: De la Calle

-Redacción Política

Ante los resultados de la jornada electoral del pasado domingo, varios sectores han insistido en una coalición de las candidaturas de Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, como alternativa para fortalecer una opción de centro frente a los candidatos de izquierda y derecha, Gustavo Petro e Iván Duque.

En entrevista con medios nacionales, tanto De la Calle como Fajardo han manifestado que, aunque reconocen que comparten puntos de vista políticos, por ahora continuarán con su campaña presidencial, sin alianzas.

Lea más: “Nuestra voz se escuchará en medio de la algarabía”: Sergio Fajardo

Esta mañana, el representante del partido Liberal declaró a Blu Radio que su intención es llegar al 27 de mayo como el candidato de los rojos. “No estoy considerando como posible, aún cuando no se puede descartar totalmente, una alianza con Sergio Fajardo, por lo menos no para la primera vuelta”.

Sin embargo, el ex jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con la exguerrilla de las Farc reiteró que “la campaña apenas está comenzando” y que “hay que mirar cómo evoluciona la política en las próximas semanas”. “En su momento le dije públicamente que buscáramos un mecanismo de convergencia, cuando era menos difícil que ahora. Pero yo no he hablado con él desde eso“, agregó.

En entrevista: No estoy considerando una alianza con Sergio Fajardo: Humberto de la Calle

Cabe aclarar que la propuesta de una posible coalición se ve limitada por lo dictaminado en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la cual indica en su artículo 7 que, “el resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas”.

Contexto: ¿Qué tan complicado es que los candidatos presidenciales hagan alianzas?

Es decir que, como De la Calle fue elegido como el candidato presidencial liberal bajo la figura de una consulta, “en caso de incumplimiento (…) los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral”. Esto quiere decir que no puede abandonar su candidatura para adherirse a Sergio Fajardo y su movimiento Coalición Colombia, pero Fajardo sí podría añadirse a la campaña liberal.

El candidato también resaltó que "el panorama político después del 11de marzo cambió en una dirección que pocos han detectado. Los 50.000 votos de la Farc alejaron los fantasmas que decían que le había entregado el país a ellos y demostraron que era simplemente un ejercicio de propaganda negra. Ahí se despeja el panorama y genera una posibilidad de crecimiento para nosotros".

Le puede interesar: Viceministro del Interior renuncia para apoyar candidatura de De la Calle