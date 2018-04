Nuevos operadores y páneles solares: las alternativas de los candidatos frente a Electricaribe

El tema de Electricaribe le dio chispa al debate presidencial llevado a cabo este jueves por El Heraldo, Uninorte y Telecaribe. La situación del distribuidor de energía eléctrica es tan delicada que su servicio, incluso, se compara con algunos prestadores en África, donde el panorama es crítico.

Por esta razón, dicho asunto cobra relevancia a la hora de tomar las riendas de un nuevo gobierno, especialmente cuando uno de los músculos electorales más fuerte del país descansa en la Costa. Los cinco aspirantes asistentes al coliseo Fundadores de la Universidad del Norte, Humberto de la Calle, Iván Duque, Germán Vargas, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, manifestaron la urgente necesidad de buscar soluciones ante la crisis de energía en la región.

El primero que intervino fue el liberal Humberto de la Calle, quien determinó que “sin energía, no hay paraíso”, por lo que sería “imposible el desarrollo para la próxima década si no solucionamos este problema, en el que el número de interrupciones del servicio es de 10 o 20 veces mayor que el promedio del país”. Debido a esto, planteó que lo que se requiere es una atención prioritaria por parte del Gobierno Nacional. “Hay una clara frustración de la región y una incapacidad de resolverlo si no atendemos desde la vía nacional. Las deudas son responsabilidad del Gobierno, no podemos abandonar a la región a la suerte de Electricaribe y quien la suceda. Esto exige decisiones locales, pero, sobre todo, presencia nacional”.

Por su parte, Iván Duque, candidato del uribismo, calificó como “lamentable” la acumulación de la “mala prestación del servicio y la falta de inversiones”. Además, aseguró que el pasivo de dicha empresa es “de más de 7 billones de pesos” y, “hasta que no se paguen, no podrá llegar un nuevo operador”. Además de realizar ese saneamiento financiero, Duque propuso llevar a la costa a los “operadores de buena calidad del país, que son públicos, como lo es Empresas Públicas de Medellín. Es una solución viable”, declaró.

Germán Vargas Lleras procedió a llamar a la Financiera de Desarrollo Nacional para que, sea quien sea el que llegue a reemplazar la entrega de este servicio, “se comprometa con los estándares de calidad y con indicadores que recuperen la confianza de la ciudadanía, y adelante las inversiones que se requieren”.

Cuando llegó el turno del antioqueño Sergio Fajardo, el candidato resaltó que “Electricaribe es un drama, un daño inmenso para la productividad y el desarrollo de la región”, por lo que deben llegar nuevos operadores y trazar una ruta, paso a paso, en el proceso de distribución. Rechazó, además, lo que para él son las justificaciones de quienes “están detrás de todo esto”, que se basan en la idiosincrasia de la región. “Hay personas que dicen que los costeños son mala paga, lo cual es una falacia para justificar el mal servicio que brindan. Se quedaron con los recursos que había que dar caricaturizando e irrespetando al Caribe”.

Quizá el más innovador con sus propuestas fue Gustavo Petro, quien acudió a la energía solar limpia como la alternativa más sostenible para destronar a la compañía de electricidad. “El Caribe es una de las regiones del planeta que más días de sol tiene al año y hoy hay una tecnología absolutamente desarrollada que transforma los techos de cada hogar en paneles solares”. Según el candidato, “solo hay que cambiar la regulación para que cada familia genere su propia energía eléctrica a costo cero, lo cual permite transformar su casa en una unidad productiva y mejorar los medios de transporte, la ciudad, el campo y los pozos de agua”.

