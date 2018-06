“Nunca me le volteé a Uribe”: Santos

-Redacción Política

El presidente Juan Manuel Santos entregó las primeras declaraciones como mandatario saliente después del proceso electoral del pasado domingo, 17 de junio, y afirmó que está dispuesto a hacer las paces con el expresidente Álvaro Uribe. En entrevista con CNN en español, en el programa Conclusiones, el primer mandatario afirmó que, contrario a lo que se ha dicho, durante su gobierno le dio continuidad a los tres pilares de Uribe Vélez: Seguridad Democrática, Confianza Inversionista y Cohesión Social.

“Nunca me le volteé a Uribe. Él mismo quiso hacer la paz con las Farc, muchas veces lo intentó. Él se sentó con el Eln en Cuba durante varios años. ¿Por qué entonces dice que uno no se puede sentar con terroristas?”, cuestionó Santos sobre el primer ‘huevito’. Respecto de la confianza inversionista, afirmó que Colombia tiene el índice más alto en toda su historia, por encima de cualquier país de América Latina, y afirmó que en su gobierno fue donde más se registró la reducción de la desigualdad.

“Entonces, yo diría que sus tres huevitos están hechos unos gallos de pelea. Nunca traicioné lo que Uribe estaba defendiendo (…) porque hice las paces con Chávez, porque me senté con las Farc, o no sé por qué razón, porque él también quiso hacer las paces con Chávez, él le pidió que intercediera por los secuestrados, por Ingrid Betancourt hizo todo lo que yo hice después, pero como lo hice yo pues estaba mal hecho. Él lo quiso hacer y no lo pudo hacer”, dijo el primer mandatario en CNN.

No obstante, se ratificó en la postura en la que ha venido insistiendo desde que comenzaron los distanciamientos con su antiguo jefe y, en ese sentido, afirmó está dispuesto a sostener un encuentro de reconciliación con el hoy senador del Centro Democrático. “Por el bien del país, me siento mañana con el presidente Uribe y si está dispuesto a hacer las paces, yo estoy absolutamente dispuesto pero es que yo nunca he peleado con él. Es él el que ha querido pelear conmigo”, afirmó Santos.

Santos sobre el gobierno de Iván Duque

El presidente Santos habló de las elecciones que dieron como ganador al candidato uribista, Iván Duque, para que sea su sucesor. En ese sentido, reconoció que el expresidente Uribe aún tiene un peso político muy importante tras 16 años desde que ganó la Presidencia de la República y afirmó que “Iván Duque y el uribismo son la misma cosa. El presidente va a ser Iván Duque y yo espero que gobierne con independencia y su propio criterio. El uribismo lo puso donde está”.

Sin embargo, dijo que espera que el proceso de transición se dé de forma tranquila y reconoció como un gran logro que se haya acabado la reelección en Colombia. “Nunca he sido caudillo y nunca he querido perpetuarme en el poder”, dijo Santos, al tiempo que reconoció que sí le hubiera gustado que en la reforma política de 2015 el Congreso hubiera aprobado un periodo presidencial de cinco años. “Cuatro años para un bien presidente son muy poco, pero mucho para uno malo”, dijo.

Respecto del espejo retrovisor que usa para revisar sus ocho años de mandato, reconoció que la reforma tributaria con la que aumentó a tres puntos porcentuales el IVA afectaron su popularidad, aunque advirtió que era necesaria. Lo que sí confesó es que se arrepiente de haber usado la frase de “el tal paro agrario no existe”, en agosto de 2013, en plena huelga que ya dejaba en sus primeros siete días a casi una decena de muertos.

Finalmente, concluyó diciendo que se va a retirar de la política y que se prepara para ser abuelo por primera vez, pues se recuerda que su hija María Antonia dio a luz entre la primera y la segunda vuelta presidencial. “No voy a seguir añorando un pedacito de poder. Me voy a retirar de la política y la historia me juzgará”, dijo, a propósito de la polémica que aún sigue suscitando su principal bandera: el Acuerdo de Paz con la hoy desarmada guerrilla de las Farc.

