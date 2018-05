Pinzón y una estudiante de Historia conversan por teléfono en el #RetoDeLos10Minutos

“Si usted fuera vicepresidente, ¿cuáles serían sus propuestas para un nuevo modelo de educación que aborde todas las problemáticas de cada uno de los estudiantes para descubrir los talentos de los jóvenes y niños y así evitar tanta deserción estudiantes en los colegios?”. Quien pregunta es María Alejandra Remolina, estudiante de quinto semestre de Historia en la Universidad Industrial de Santander. Quien responde es Juan Carlos Pinzón, fórmula vicepresidencial del candidato Germán Vargas Lleras.

Remolina, luego de inscribirse en www.aloporfavorcolombia.com, tuvo la posibilidad de conversar por 10 minutos con Pinzón y exponerle sus dudas sobre temas de educación, el proceso de paz y los efectos nocivos de la explotación petrolera.

Desde su hogar en Piedecuesta, la joven de 19 años inició haciendo un recuento de como diferentes campos han evolucionado con el paso del tiempo, entre esos la economía y la tecnología, pero la educación persiste rígida y sin modificaciones. Recordó que hace aproximadamente medio siglo se implementó el modelo actual de enseñanza, el cual consiste en un profesor impartiendo catedra a un salón compuesto por personas que aprenden de formas distintas.

El ex ministro de Defensa se remitió a un documento elaborado por su campaña en donde se hizo un diagnostico general de la educación en Colombia y se evidenciaron las principales fallas del sistema. Para dar solución a las mismas, aseguró que promoverá la creación de beneficios para las empresas que dispongan de guarderías dentro de sus instalaciones, permitiendo así que los padres de familia se sientan tranquilos de tener a sus hijos en ambientes cercanos y seguros. También resaltó la importancia de dar prioridad al uso de la tecnología y la enseñanza de una segunda lengua.

Inmediatamente, María Alejandra expresó su inquietud acerca de la posición del candidato con los acuerdos pactados en La Habana entre el Gobierno y las Farc. “¿Haría trizas ese proceso?” fueron las palabras empleadas por la joven.

Pinzón respondió que nunca estuvo en contra. Además, enfatizó en el trabajo que realizó de la mano de las Fuerzas Armadas porque, según él, terminó siendo vital para que se entablaran los diálogos. A su vez, explicó que tuvo algunas inconformidades con los beneficios que se les dieron a los guerrilleros, pero que no pensaba echar para atrás los avances ya logrados.

María Alejandra también preguntó al ex embajador en Washington si estaba de acuerdo o no con el fracking. “Yo en lo que no estoy de acuerdo es convertir al fracking en una discusión política” fue su respuesta. Comparó esta situación con la surgida, hace unos años, cuando muchas personas se negaban a usar los rayos x por motivos de salud. Finalizó destacando que las nuevas tecnologías son útiles siempre y cuando no hagan daño al bienestar social.

Para cerrar, en su última pregunta de Maria Alejandra preguntó directamente al candidato si el estaba de acuerdo con la adopción para parejas del mismo sexo. El candidato respondió desde una perspectiva personal y legal. Por el lado personal comentó “si usted me pregunta, a mí a título personal, como en mi vida privada, yo preferiría que fueran familias tradicionales papá y mamá quienes realmente tengan el ejercicio y responsabilidad”. Sin embargo, complementó con la parte legal: “no se le olvide que aquí hay una Corte Constitucional que ha emitido unas sentencias y que más allá de las preferencias personales o individuales, lo que importa es que hay que hacer cumplir esas sentencias”.

Aquí puede escuchar la llamada completa entre Juan Carlos Pinzón y María Alejandra:

***

