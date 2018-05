¿Qué será de la universidad pública?: Sergio Fajardo conversa con un ciudadano de Tibasosa, Boyacá

El candidato Sergio Fajardo dice que quiere articular cada región de Colombia con la universidad pública para lograr proyectos productivos en sintonía con los territorios. Dice que este es un punto que no ha podido explicar en detalle porque en los debates el tiempo para profundizar en estos temas es muy corto. Explica que, si llegara a ser presidente, incrementaría el presupuesto en educación en al menos un 10% cada año y que es necesario trabajar de la mano con las gobernaciones y las alcaldías.

Fajardo expuso estos puntos en una conversación telefónica con un paisano suyo. Guillermo Alberto Vargas es un antioqueño radicado en Tibasosa, Boyacá. Su hija estudia enfermería en la Universidad Nacional de Bogotá y justo estaba con ella cuando realizó la llamada con el candidato.

“Me enteré por Facebook de esta iniciativa. Al comienzo no le di mucha credibilidad, pero igual me inscribí”, cuenta Vargas sobre cómo llegó a Aló, ¿por favor Colombia?. “Luego me llamaron diciéndome que había ganado este espacio y le conté a mis compañeros. Yo trabajo en una organización de protección de niños y ahí tenemos mucha afinidad con Fajardo, entonces nos pareció muy interesante la oportunidad de conversar con el”. Una de las preguntas que definieron en ese espacio estaba relacionada con la jornada única escolar.

Parte de la respuesta de Fajardo apuntó a la necesidad de implementar esta política en sintonía con cada territorio: “En cada región nosotros tenemos que identificar cuál es la condición de la infraestructura educativa para permitir que el grupo de estudiantes permanezca, o esté alrededor de la educación, en instituciones educativas que estaban diseñadas en este momento para una, dos y hasta tres jornadas”.

De las cinco preguntas que había planeado, Vargas solo alcanzó a hacer tres. “Quería profundizar sobre el tema de los docentes y las posiciones encontradas sobre la calidad de la educación, y también quería saber cómo asegurar la continuidad de lo que él plantea, independientemente de que sea presidente o no, porque son temas muy importantes”, le dijo Vargas a El Espectador después de la llamada.

Para Vargas fue muy gratificante encontrar que Fajardo tuvo en cuenta a su hija para responder las preguntas. “Es un detalle pequeño, pero habla mucho de su calidad humana”, expresó Vargas. El #RetoDelos10Minutos seguirá contactando a los candidatos de estas Elecciones Presidenciales 2018 para que otros ciudadanos puedan hacer estas preguntas que no alcanzó a hacer Guillermo Alberto.

Puede escuchar la conversación completa aquí:

