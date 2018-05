Registraduría verificará bases de datos de jurados de votación tras denuncia de Benedetti

-Redacción Política

Aunque primero había dicho que no había irregularidades en la designación de jurados, el registrador Juan Carlos Galindo anunció que se hará el cruce de bases de datos de jurados de votación de las pasadas elecciones y que lo mismo se hará con los ciudadanos designados para las presidenciales.

El registrador nacional Juan Carlos Galindo contestó la denuncia realizada el miércoles por el senador de la U, Armando Benedetti, en la que señalaba que cerca de 4.000 jurados de votación en Atlántico presentaba irregularidades. “No existieron irregularidades en la designación de los jurados de votación en Barranquilla, de acuerdo con los señalamientos hechos por usted”, dijo el registrador.

Según Benedetti, estas personas estaban reportadas como dependientes o vinculados por entidades o empresas existentes, “pese a que no hay relación alguna entre ellos ante el sistema de seguridad social en salud, lo cual representa un reporte de información inverosímil”.

Además, acusó a la Registraduría de no ejercer depuración o control en la información remitida por las empresas, “lo cual facilita el reporte de información falsa y la designación de falsos empleados como jurados de votación”.

Galindo respondió que, si las personas no aparecían en las bases de datos del Sistema General de Seguridad Social, era una irregularidad que “le atañe a quienes omitieron los trámites legales, pero no se le puede endilgar reproche a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien no corresponde esta obligación legal”.

No es posible que la @Registraduria se lave las manos y diga que la ley no los obliga a comprobar el vínculo de los jurados de votación. ¿Cómo garantizar que las mafias electorales no hagan el mismo fraude en las presidenciales? ¿En manos de quién estamos dejando la democracia? https://t.co/dtoxulR9Lw — Armando Benedetti (@AABenedetti) 17 de maio de 2018

Señaló, además, no es del resorte de la Registraduría hacer las depuraciones ni controles respecto de la vinculación a la seguridad social de los empleados. “Si usted considera necesario adelantar una modificación legal del procedimiento de designación de jurados de votación, cuente con la información correspondiente a la logística y práctica de esta fase del proceso electoral”, expresó Galindo.

Ante la respuesta, Benedetti se pronunció en un par de trinos. “La filtración de falsos empleados de empresas y entidades como jurados de votación es un asunto de su interés para cumplir esa misión (…) No es posible que la Registraduría se lave las manos y diga que la ley no la obliga a comprobar el vínculo de los jurados de votación. ¿Cómo garantizar que las mafias electorales no hagan el mismo fraude en las presidenciales”, cuestionó nuevamente Benedetti?



-Sí habrá cruce y verificación de bases de datos, luego de denuncia de Benedetti-

El cruce entre el senador y el registrador terminó en una comunicación emitida por la Registraduría, tras una conversación telefónica con Benedetti, en la que anunciaba que se ordenó el cruce de bases de datos entregadas por el congresista con las que tiene la Registraduría.

“El propósito es verificar si, en efecto, para las elecciones de Congreso de la República hubo irregularidades por parte de empresas y entidades en el cargue de la información de sus empleados. Si bien este tipo de hechos son competencia de la Fiscalía y de los órganos de control y vigilancia, la información que pueda entregar la Registraduría sobre este cruce de bases de datos, puede constituirse en un importante insumo para las investigaciones que eventualmente deba adelantar la autoridad competente, de resultar ciertas”, señaló Galindo. El mismo procedimiento se hará con las bases de datos de jurados de votación seleccionados para las elecciones presidenciales.