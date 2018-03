Se acabaron los tarjetones para consultas presidenciales en varias mesas de votación

-Redacción Política

Ciudadanos han protestado en varias mesas de votación en Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá porque, pese a los cálculos de la Registraduría, se acabaron los tarjetones para votar en la “Gran consulta por Colombia”, en la que se elegirá el candidato único de la derecha entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Gustavo Petro también denunció que se han acabado los tarjetones de la consulta Inclusión Social para la Paz en ciudades como Montería y algunas mesas de Bogotá.

La falta de tarjetones en varias mesas del país se presentaron antes del mediodía de hoy, es decir, cuatro horas antes de que se culmine la jornada electoral, que será a las 4:00 p. m. De acuerdo con el diario El Colombiano, en Medellín se ha reportado la falta de tarjetones en la Universidad Eafit, en los colegios INEM, Palermo, Marymount y Santa María del Rosario, en la comuna 14 (barrio El Poblado) y en el Liceo Lucrecio Jaramillo de Laureles.

Lea: ¿Cómo denunciar compra de votos y otras irregularidades en las elecciones?

En Bogotá, el problema se ha presentado en mesas de votación ubicadas en Unicentro, uno de los puntos más concurridos de la capital. También se han hecho reportes desde Cali y Bucaramanga. Entre las soluciones que ha propuesto el registrado Juan Carlos Galindo están la utilización de los tarjetones disponibles en mesas y puestos de votación cercanos a donde han faltado y, en última instancia, el uso de fotocopias.

Hay muchas personas reportando que se acabaron los tarjetones de la Gran Consulta Por Colombia en varios puestos de votación.Pido respetuosamente al Registrador resolver la situación urgentemente y a los votantes esperar con paciencia hasta que se garantice el derecho al voto — Iván Duque (@IvanDuque) 11 de marzo de 2018

En total, para las consultas presidenciales se imprimieron 30 millones de tarjetones, 15 millones por cada consulta, es decir, no está garantizado un tarjetón por colombiano habilitado en el censo electoral. Esta decisión, según Galindo, se debió a que, primero que todo, no se recibieron los 33 mil millones que se habían solicitado para financiar las consultas, sino solo 26.450 millones. También es importante aclarar que no significa necesariamente que ya hayan votado 30 millones de personas por las consultas, sino que se puede tratar de un tema de distribución.



Foto: Mauricio Alvarado - El Espectador

“Hicimos un análisis histórico de la participación en consultas y determinamos que no se imprimirían 18 millones de tarjetones, sino 15 millones para cada una de ellas (…) En algunos puestos ha habido asistencia masiva y han demandado más tarjetones de una de las consultas”, dijo Galindo.

“Tenemos unos planes de contingencia para la hipótesis de que en un puesto de votación de que se lleguen a acabar las tarjetas de una de las consultas. Las mesas de al lado van a suministrar el material adicional o tendremos unos esquemas de transporte para que vayan de un puesto al otro entregando material de las consultas”, señaló el registrador en entrevista con El Espectador.

En las mesas de la sede tecnológica de la Universidad Distrital de Ciudad Bolivar se agotaron los tarjetones naranja. Srs @Registraduria — Gustavo Petro (@petrogustavo) 11 de março de 2018

Las denuncias por falta de tarjetones también afectan a la consulta de la izquierda. El candidato Gustavo Petro también informó que se habían acabado los tarjetones de la consulta en la que él participa con Carlos Caicedo. “En las mesas de la sede tecnológica de la Universidad Distrital, de Ciudad Bolívar, se agotaron los tarjetones naranjas”, trinó Petro en su cuenta de Twitter.

Guillermo Rivera, ministro del Interior, se refirió al asunto de la falta de tarjetones en varios puestos de votación. “El registrador ya autorizó el uso de fotocopias. Eso ha ocurrido en el pasado en las consultas y la solución que siempre se ha utilizado es la de las fotocopias (…) No va a haber ningún tipo de irregularidad porque será la propia autoridad electoral la que va a tomar las fotocopias, la que va a hacer el seguimiento”.