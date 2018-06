“Senadores, jueguen en otro escenario a las contiendas”: Santos sobre la JEP

A raíz del pulso político que se evidenció en las últimas horas en el Congreso entre quienes se pasaron del lado del presidente electo, Iván Duque, y los pocos que quedan a favor del Acuerdo de Paz, el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, lanzó un duro mensaje al Legislativo que discute este jueves las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. El primer mandatario invitó a senadores y representantes a darle su aval al proyecto, tras cuestionar que quieran postergar dicha decisión.

“Si por cuestiones de medición de fuerzas políticas se quiere posponer esa decisión, yo les diría a los señores senadores que, por favor, jueguen en otro escenario a las contiendas, y a las mediciones de fuerzas políticas, pero la paz debe estar por encima de cualquier partido y de cualquier controversia política”, dijo el primer mandatario desde Cartagena, ante cientos de representantes de países de la región. “No hay excusa para o no votar hoy”, reiteró el presidente.

Lo anterior, dado que este martes, el Senado decidió eliminar del orden del día de proyectos a estudiar la mencionada iniciativa argumentando que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la exequibilidad de la ley estatutaria de la JEP. “Argumentar eso no es un tema válido porque lo que se está reglamentando no es la ley estatutaria, sino un acto legislativo que ya tiene aval constitucional”, agregó el primer mandatario. “Se lo debemos a las víctimas”, dijo.

Un escenario similar se registró en la Cámara de Representantes, en donde si bien fueron aprobados la mayoría de articulados de las reglas de procedimiento de la JEP, un legislador del Centro Democrático propuso postergar la iniciativa bajo el mismo argumento que viene defendiendo el nuevo presidente Duque desde la campaña. En ese sentido, se conformó una subcomisión que revisará lo que quedó pendiente y será llevado este miércoles a la plenaria.

Ante este panorama, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, llevará a la plenaria del Senado un recurso de insistencia para que sea incluido en el orden del día el proyecto y se proceda con su discusión y votación. Y aunque se apruebe, el gobierno ya tomó la decisión de convocar a sesiones extras pues ya los tiempos no alcanzan para que la JEP y otras iniciativas que se quedaron en ‘el tintero’ sean aprobadas esta semana, la última del periodo legislativo ordinario.

“La aplicación de la Justicia Transicional, es una Justicia Especial creada por la comunidad internacional a través del Tratado de Roma y donde se estableció un tribunal especial para juzgar a los máximos responsables de los crímenes más atroces, para que no exista impunidad en estos acuerdos de paz, en esta paz para que sea estable y duradera”, recordó Santos frente a l compromiso que afirma que tiene Colombia a la hora de implementar lo pactado en Cuba.

