CNE, ante el reto de unas elecciones seguras y transparentes

A dos semanas de haber asumido como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Hernán Penagos encara el reto de vigilar y hacer control a las elecciones de octubre próximo, velando por un proceso con plenas garantías. Sin embargo, la violencia y el aumento de los delitos electorales (al menos uno cada hora), dificultan su panorama.

Van 54 candidatos víctimas de algún tipo de violencia, entre ellos siete homicidios. ¿Qué lectura hacen de este panorama?

El lunes hubo una Comisión de Seguimiento Electoral, liderada por el presidente Iván Duque, y allí se pusieron de presente todas estas situaciones de violencia, no solamente contra candidatos, sino contra líderes sociales. Se pidió protección y una veeduría especial para ir a mirar las razones de todo esto, porque detrás hay estructuras criminales y ligadas al narcotráfico, pero también violencia partidista local.

¿Ha sido incapaz el Gobierno de garantizar unas elecciones seguras?

No, creo que no es fácil garantizar la plena seguridad a todos los candidatos. Son más de 125.000 en el país y disponer de esquemas de seguridad para cada uno no es fácil, pero sí es importante ir haciendo identificaciones, porque hay lugares que tienen situaciones de violencia un poco más complejas y ahí es donde se tiene que actuar. Es un trabajo de todo el Estado —no de una entidad en concreto— garantizar unas elecciones pacíficas.

¿Cómo ponerle un alto a la trashumancia electoral? Van 915.853 inscripciones de cédulas anuladas…

Este tema es objeto de las alertas permanentes de la mayoría de las autoridades. Se deben identificar las estructuras criminales que hay detrás del fenómeno, que están utilizando a ciudadanos de estratos bajos para que, a cambio de dádivas o de un dinero, se presten para influenciar las elecciones. Estas mafias gastan miles de millones de pesos para trasladar a los ciudadanos.

Hay que ir evidenciando ciertos patrones; por ejemplo, cuando se inscribe un número alto de personas y registran la misma dirección o los lugares donde se elevan drásticamente las inscripciones en un día y hora determinada.

¿No demanda este fenómeno medidas más estrictas?

Claro que se requieren. Lo que pasa es que tampoco se puede, por ejemplo, prohibir la inscripción de las personas que se trasladan. Cada cuatro o cada dos años, se abren las inscripciones y ahí aprovechan las mafias. Se requiere hacer un estudio mucho más juicioso, hacer procesos de investigación más estrictos, ir a los municipios y mirar si hay dirigentes que estén detrás.

¿Se puede hablar de estructuras criminales que incidan en las elecciones?

Son más bien grupos o mafias locales que operan en ciertos municipios o ciudades. No podemos hablar de estructuras de cobertura nacional, sino de grupos organizados y localizados.

Solo el 2,6 % de candidatos han reportado sus ingresos y gastos. ¿Cómo hacer que cumplan?

Eso nos preocupa mucho. Se debe hacer un llamado enfático a los partidos políticos para que les expliquen a los candidatos la obligación de reportar sus cuentas. Si no lo hacen, van a terminar sancionados, multados y si el día de mañana, al presentar su contabilidad, superan los topes, van a terminar investigados penalmente y se pueden ir para la cárcel.

¿Han identificado ingreso de dineros del narcotráfico o la corrupción?

No los podemos probar y no podemos decir que ya haya campañas concretas con circunstancias de esa naturaleza. Sin embargo, para poder identificar la financiación irregular, prohibida o ilegal, se necesita el concurso de diferentes entidades. No es solo el CNE, no tiene la capacidad para hacerlo. Le pedimos al Gobierno que establezcamos un equipo para poder hacer visitas a las diferentes campañas políticas.

¿Qué pasa con Antioquia, que lidera la mayoría de quejas?

Se está verificando si hay una circunstancia en concreto; pero sí pareciera que hay una lucha de poder muy fuerte y eso ha generado que se terminen violando las normas electorales.

Cada hora se reporta al menos una irregularidad. ¿Es muestra de que funcionan los canales de denuncia o que hay anormalidades en estas elecciones?

Seguramente se puede decir que se están disparando las faltas a las normas electorales; pero aquí hay que destacar los canales de denuncia que están operando de manera muy eficiente.

¿Cuáles son los puntos centrales de la reforma electoral que están impulsando?

Lo primero es tener un procedimiento muy claro para el escrutinio el día de elecciones; que le dé mayor tranquilidad a partidos, candidatos y ciudadanos. Es decir, que haya mayores canales informáticos. En segundo lugar, hay normas que son demasiado viejas y vienen de antes de la Constitución de 1991 que se hace necesario ajustar. Hay que mejorar las competencias de los testigos electorales para que tengan mucho más poder de verificar los resultados y hay que darle más herramientas al CNE para hacer investigaciones y monitoreos en terreno.

¿Cuáles son hoy los mayores retos del CNE?

Por ahora, que ojalá de aquí al 27 de octubre logremos que las elecciones se realicen de la manera más pacífica posible y que haya tranquilidad de que no va a haber ningún tipo fraude. También, la protección y la seguridad de los candidatos y líderes sociales. A ello se suma la mayor participación de la mujer en los procesos electorales y ofrecer garantías para el Estatuto de la Oposición.

