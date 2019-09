CNE decide esta semana revocatorias de candidatos

Partidos, rajados en la cuota de género para elecciones

Laura Ospina - @LaurisOspina

Más de 148 listas de organizaciones políticas a asambleas, concejos y juntas administradoras locales (JAL) no cumplieron con esa ley. La Alianza Verde es la colectividad que más la incumple.

Hace algunos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició las audiencias públicas para revisar los cientos de solicitudes de revocatoria de los candidatos que estarían impedidos para participar en las elecciones locales y regionales del próximo 27 de octubre, a partir de una relación de nombres entregado por la Procuraduría, y también las listas a las corporaciones —asambleas, concejos y juntas administradoras locales (JAL)— que no cumplen con la cuota de género, según un informe de la Registraduría.

Sobre este último asunto, la entidad encontró que 148 de las listas inscritas no están cumpliendo con la ley que ordena que estén compuestas por alguno de los géneros en un 30 %. Por lo general, el problema en la política colombiana es que las organizaciones políticas no incluyen una buena cantidad de mujeres para que las representen y, aunque escasos, también hay casos de que no tienen suficientes aspirantes masculinos.

“Los partidos y grupos significativos de ciudadanos, más que refutar lo que dijeron la Procuraduría y la Registraduría, trataron de salvaguardar su eventual responsabilidad por inscribir candidatos inhabilitados (cosa que sí sería una falta) y por no controlar la cuota de género en las listas”, explicó Renato Contreras, magistrado del CNE, encargado de revisar las faltas a la Ley de Cuotas.

En total, son 23 los partidos y movimientos cuyas listas no cumplen con la cuota de género y que tuvieron el derecho a defenderse de las pruebas en su contra. De ellos, la Alianza Verde es el que más se raja: no cumple con sus listas a concejos y JAL en los municipios Valle del Guamuez y Santiago (Putumayo), Pradera (Valle del Cauca), Patía (Cauca), Aracataca (Magdalena), Chitaga, Cúcuta y Los Patios (Norte de Santander), Tarqui (Huila), Quiple (Cundinamarca), Toluviejo (Sucre), San José (Caldas), Purísima (Córdoba), en las comunas siete y cuatro de Villavicencio (Meta) y en las 13 y ocho de Medellín (Antioquia).

Ese dato llama la atención porque justamente los verdes se autoproclaman como progresistas y entre sus principios está la eliminación de toda clase de discriminación sexual y de género, asunto que abarca la participación política paritaria. “El partido tendrá como prioridad la equidad e igualdad de género. Los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades”, rezan precisamente sus estatutos.

Sin embargo, Antonio Navarro, presidente de la Alianza Verde, asegura que esto tiene una explicación: “Se debe a los cambios que se hacen en las listas a última hora. Por ejemplo, para la Asamblea de Antioquia, una candidata renunció cuatro horas antes del cierre de las inscripciones y no avisó. Y en una lista a una JAL no se cumplió la cuota por falta de un hombre. Lo mismo nos ha sucedido en las aspiraciones a concejos. Pero también los demás partidos sufren situaciones similares”, aseguró.

Navarro cree que el problema de fondo que da paso a las inconsistencias con la cuota de género en las elecciones es que los colombianos tienen la cultura de dejar todo para última hora. “Aunque infortunadamente la Alianza Verde tuvo más casos de incumplimiento con ese tema, fue el partido con menos inhabilitados inscritos”, dijo, argumento que, enfatiza, responde al principio de practicar la transparencia en la política.

Los procesos que adelanta el CNE respecto a la cuota de género tienen la intención de filtrar y garantizar una campaña electoral limpia. Pero la entidad no sancionará aún a los infractores. “En este momento esa no es la preocupación. Estamos estudiando las revocatorias, pero es posible que, derivado de ese incumplimiento de la ley, se adelante una investigación posterior para establecer si hubo o no un error que amerite sanción disciplinaria”, señaló el magistrado Contreras.

Por ahora, las decisiones que emitirá el tribunal electoral pueden ir en tres sentidos. Si se constata que efectivamente hubo vulneración de la cuota de género, se revocará la candidatura. “En esos casos, la Ley 1475 prevé que los partidos tienen hasta un mes antes de las elecciones para presentar nuevas listas. Eso afectaría a los grupos significativos de ciudadanos, porque, como son inscritos por firmas, les quedará difícil hacer las modificaciones”, agregó.

En los casos en que se demuestre que sí hubo un error por parte de las instituciones estatales, no habrá ninguna revocatoria, mientras en los procesos en los que los partidos acepten el incumplimiento, puede que no se les pida retirar candidaturas: “Podrán mantener su lista, pero excluyendo a los candidatos que impidan cumplir con la cuota de género. Por ejemplo, si faltó una mujer, pero renunciaron uno o dos hombres, se equipararía la cantidad de aspirantes femeninos y masculinos y no habría revocatoria en esos casos”, aclaró el magistrado.

Los otros partidos y movimientos que incumplieron las listas son: Colombia Renaciente, con 11; Centro Democrático, con 10; MAIS y Partido Liberal, con nueve cada uno; Partido de la U y ADA, con ocho respectivamente; ASI, Cambio Radical y Colombia Justa-Libres, con siete cada uno; AICO y Partido Conservador, con seis; Colombia Humana, con cinco; PRE, con cuatro; Polo Democrático, con dos, y partido FARC, con uno.

Esta semana, el CNE definirá qué candidaturas serán revocadas.